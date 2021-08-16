لبنان في ظلام تام.. انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد

أعلنت مؤسسة الكهرباء في لبنان، اليوم الإثنين، عن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد منذ حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الأحد بحسب التوقيت المحلي للبلاد.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، قال مؤسسة الكهرباء في لبنان، إن انقطاع التيار الكهربائي في لبنان جاء بسبب انخفاض الذبذبة إلى مستوى متدن جدا بشكل مفاجئ.

وأضافت في بيانها أنه من المرجح أن يكون تدني الذبذبة ناتجا عن التجاوزات التي تحدث في محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة بسبب التعديات الواقعة عليها من قبل بعض المواطنين.

وتابع البيان:"إذا لم يتم تمكين مؤسسة كهرباء لبنان من استعادة السيطرة على محطات التحويل الثماني، وهي محطات الحرج، البسطا، صور، بعلبك، المصيلح، الزهراني، وادي جيلو، والنبطية، ستجد المؤسسة صعوبة بالغة في إعادة التغذية الكهربائية إلى كافة المناطق اللبنانية".

وكانت المؤسسة أصدرت بيانا في صباح أمس الأحد، قالت فيه:"إنه وفي ظل النقص الحاد في القدرات الإنتاجية المتوفرة على الشبكة بسبب الأزمة النقدية التي يمر بها البلد، باتت العديد من محطات التحويل الرئيسية في مختلف الأراضي اللبنانية تتعرض بشكل متكرر ويومي إلى الاعتداءات من قبل بعض المواطنين، الذين يقومون بالدخول إليها والاعتداء على المناوبين والعاملين فيها وارغامهم على إعادة التيّار الكهربائي عنوةً على مخارج التوزيع، ولا سيما في محطات الحرج، البسطا، بيت ملّات، صور، صيدا، بعلبك، المصيلح، الزهراني و وادي جيلو".

وذكرت المؤسسة اللبنانية في بيانها قائلة :"إن عددا من المعتدين أجبر منذ مساء يوم الخميس الماضي ولغاية تاريخه، المناوبين في محطات صور، وادي جيلو، السلطانية، المصيلح والزهراني على تغذية مخارج التوزيع فيها على أساس 12 ساعة في اليوم، معتبرا ان هذا الامر من شأنه أن يؤدي إلى حرمان مناطق أخرى من الاستفادة من ساعات التغذية الكهربائية المحددة لها من جهة، وإلى إمكانية تعميم هذه الحالة الشاذة في محطات تحويل رئيسية أخرى من جهة ثانية".

وأضافت: "في حال استمرار هذه الاعتداءات على هذا النحو، سيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة الكهربائية في عدة مناطق أخرى من لبنان، وقد يُعرّض الشبكة للانقطاع العام على كافة الأراضي اللبنانية في أية لحظة.

كما حذرت مؤسسة كهرباء لبنان الجميع من خطر الدخول إلى هذه المحطات والمناورة فيها، متمنية على القوى الأمنية المؤازرة والمساعدة لتأمين الحماية للمناوبين في محطات التحويل الرئيسية ومنشآت المؤسسة في مواجهة هذه الاعتداءات التي تهدّد سلامة المنشآت والعاملين وسلامة الاستثمار.