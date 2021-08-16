عاجل
أخبار التوك شو .. مستشار الرئيس يكشف موعد الموجة الرابعة.. ووزير قطاع الأعمال يكشف مستجدات إنتاج السيارات الكهربائية برلماني : نسعي لإيجاد تشريع متوازن للإيجار القديم يضمن حقوق كافة الأطراف أخبار السيارات.. أسرع 5 سيارات في الكويت.. أبرز 5 مركبات SUV  في مصر.. أغلى سيارة خارقة في البحرين نشرة المرأة والصحة.. أطعمة للحفاظ على صحة القلب.. وأخرى يجب الاحتفاظ بها خارج الثلاجة أخبار التكنولوجيا.. جوجل: 3 تطبيقات مهمة محظور الدخول عليها لهذا السبب.. وتويتر يواجه مشكلة بسبب العلامة الزرقاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد الموجة الحارقة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

الأرصاد
الأرصاد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الاثنين يشهد انخفاضا في درجات الحرارة للمرة الثانية بعد انخفاضها بالأمس الأحد.

وأوضحت الهيئة في بيان أن ذلك يدل على انكماش منخفض الهند الموسمي وسيطرة المرتفع الازوري بأجواءه المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري يصل إلى القاهرة .

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وتؤثر كتلة هوائية معتدلة علي شمال البلاد تعمل على خفض درجات الحرارة علي معظم الأنحاء كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد لتكسر حدة الإحساس بدرجة الحرارة هناك.

وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتي نهاية الأسبوع.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة حيث وصلت إلى 42 على القاهرة ، وتخطت 44 درجة على جنوب الصعيد في الظل.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون حالة الطقس اليوم  الاثنين  نهارا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية،ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الانحاء .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

توقعات الأرصاد لطقس اليوم وتحذيرات هامة للمواطنين.. فيديو

تصل إلى 34.. الأرصاد تكشف عن انخفاض درجات الحرارة فى هذا التوقيت

أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. الرئيس يتفاجأ بصورته في إحدى الوحدات السكنية بمدينة بدر


أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 36 26
الاسكندرية 31 25
وادى النطرون 35 25
طنطا 36 25
شبين الكوم 36 26
دمنهور 33 26
بلطيم 32 25
مطروح 30 25
السلوم 30 25
سيوة 37 24
بورسعيد 31 27
دمياط 32 26
الزقازيق 36 26
المنصورة 35 25
الاسماعيلية 36 25
السويس 37 25
العريش 32 25
رفح 33 24
رأس سدر 37 25
نخل 36 22
نويبع 38 29
طابا 36 27
كاترين 32 19
الطور 36 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 36 26
بنى سويف 37 26
المنيا 38 25
أسيوط 40 26
سوهاج 40 26
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
ادفو 42 28
أبوسمبل 42 26
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 37 28
ابو رماد 38 28
حلايب 35 29
رأس حدربة 37 29
 

 

 

الأرصاد درجات الحرارة الوجه البحرى منخفض الهند الموسمي

موضوعات متعلقة

أخبار توك شو.. الرئيس السيسى يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

ترشيحاتنا

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأثنين 16-8-2021

أخبار الفن| الجمهور يهاجم حفيد عمر الشريف .. معلومات لا تعرفها عن ملحم بركات

إحياء ليلة عاشوراء غدا.. هل صلاة 4 ركعات تغفر ذنوب 100 عام؟

حدث ليلا| مصرع عروسين ليلة الزفاف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش.. طالبان تسيطر على أفغانستان ومحمد صلاح يقود التشكيل المثالي للبريميرليج

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للبريميرليج.. وادي دجلة يكشف عن مؤامرة من فريق في الدوري.. موعد التجديد لـ بن شرقي وموقف السولية فى الأهلي

أخبار التكنولوجيا.. جوجل: 3 تطبيقات مهمة محظور الدخول عليها لهذا السبب.. وتويتر يواجه مشكلة بسبب العلامة الزرقاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

بعد الموجة الحارقة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

إلغاء العقد الدائم.. مقترح عاجل من النواب لحل أزمة الإيجار القديم

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

فيديو

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

منفذو المشاهد الخطرة.. "الدوبلير" ضحية عالم الفن

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ