بعد الموجة الحارقة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الاثنين يشهد انخفاضا في درجات الحرارة للمرة الثانية بعد انخفاضها بالأمس الأحد.

وأوضحت الهيئة في بيان أن ذلك يدل على انكماش منخفض الهند الموسمي وسيطرة المرتفع الازوري بأجواءه المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري يصل إلى القاهرة .

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

وتؤثر كتلة هوائية معتدلة علي شمال البلاد تعمل على خفض درجات الحرارة علي معظم الأنحاء كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد لتكسر حدة الإحساس بدرجة الحرارة هناك.

وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتي نهاية الأسبوع.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة حيث وصلت إلى 42 على القاهرة ، وتخطت 44 درجة على جنوب الصعيد في الظل.

و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون حالة الطقس اليوم الاثنين نهارا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية،ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الانحاء .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .



أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

الاسكندرية 31 25

وادى النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 30 25

السلوم 30 25

سيوة 37 24

بورسعيد 31 27

دمياط 32 26

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الاسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 32 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 25

نخل 36 22

نويبع 38 29

طابا 36 27

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 36 26

بنى سويف 37 26

المنيا 38 25

أسيوط 40 26

سوهاج 40 26

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

ادفو 42 28

أبوسمبل 42 26

الوادى الجديد 41 26

شلاتين 37 28

ابو رماد 38 28

حلايب 35 29

رأس حدربة 37 29

