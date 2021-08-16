التنمية البشرية توجه رسائل هامة للأسر بشأن اختيار الكلية

نتيجة الثانوية العامة

قال الدكتور رافت شحاتة أستاذ الإدارة و التنمية البشرية، إن نتيجة الثانوية العامة على الأبواب، وهناك دور غير صحيح لـ الأسر فى اختيار الكلية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن كل أسرة عليها أن تساعد الأبناء، ولا تفرض عليهم الكلية، فالأسرة عليها أن تساعد ولا تتسبب فى مشكلات.



ولفت إلى أن اختيار الكلية يكون على بعض الأشياء منها: " كلية يحبها الطالب و تتناسب مع القدرات العقلية، وأن تكون هذه الكلية تتيح فرص عمل".



وأشار إلى أن الاختيار الأخير فى الكلية يكون للطالب وليس للأسرة.

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نتيجة الثانوية العامة 2021| لأول مرة إظهار ترتيب الطالب في كل مادة مع ترتيبه العام

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، اقترب موعد إعلانها الرسمي ، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في مؤتمر صحفي في الواحدة من ظهر غد الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021 .

وقررت وزارة التربية والتعليم لأول مرة في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، إظهار ترتيب الطالب العام إلى جانب ترتيبه في كل مادة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021 بالمجموع الكلي على المواقع الاخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده غدا الثلاثاء .

وأضاف وزير التربية والتعليم : بعدها بثلاث ساعات، في نفس اليوم، سيتم إتاحة رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم ، للحصول على تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 بدرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

سيتيح موقع صدى البلد إمكانية الاستعلام عنها غدا الثلاثاء ، بالمجموع الكلي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا

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أوائل الثانوية العامة 2021

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أعلن أنه سيتم ترتيب أوائل الثانوية العامة هذا العام على مستوى الجمهورية والمحافظة والمدرسة والمادة الواحدة دعما للطلاب.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصدر المسئول أكد، أن مجموع الطالب (الذي لا يكون ضمن الأوائل)، قد يكون متفوقا على زملائه بمواد أخرى.

وتابع بكري، أن نتيجة الثانوية ستظهر بطريقة مختلفة عن كل عام، مؤكدا أننا في حاجة إلى أن تبرز الثانوية العامة، المتفوقين بكل المجالات.

وومن المقرر أن يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال ساعات ، بـ الاتصال بـ اوائل الثانوية العامة 2021 بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لتهنئتهم على التفوق والنجاح

وتلقى موقع صدى البلد، العديد من الاستفسارات بشأن التفاصيل المتاحة عن أوائل الثانوية العامة 2021، وفيما يلي ننشر كواليس اختيار اوائل الثانوية العامة 2021.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه بعد انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 تبدأ عمليات المراجعة ورصد الدرجات وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2021 وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2021.

ويتم تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 وفقا لما يلي :

تطلب الوزارة أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة

تقوم لجنة عليا بفحص كل كراسات الامتحانات لهم ويتم مراجعتها مرة أخرى من خلال مستشار كل مادة

يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم.

يراعى أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين

يتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.

