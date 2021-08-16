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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال مشروع تبطين مسقي البابور

صدى البلد

 تفقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ أعمال مشروع تبطين مسقي البابور "د" ، وذلك برفقة المهندس حسام بدوي مهندس الري والمهندس سمير السنوسي مدير المشروع للشركة، والمهندس محمود بيومي مشرف الأعمال بالشركة المنفذة .

وقال "لطفي"، إن الأعمال الجارية بالمشروع تحت إشراف هندسة الموارد المائية والري بالأقصر وتنفيذ شركة العمرو للمقاولات ، وأنه تم البدء في المشروع منذ حوالي خمسة أيام وشملت أعمال تبطين ٢٠٠ م طولي بكامل القطاع، والأعمال المنفذة عبارة عن تدبيش وبناء أحجار وصب خرسانة عادية، وجار الأعمال.

واستكمل رئيس مدينة الأقصر جولتة لمتابعة أعمال التطوير بميادين مدينة الأقصر، حيث تفقد خلالها تطوير ميدان النافورة والجزر الوسطي المحيطة به بمنطقة حي المطار، برفقتة شعبان طايع رئيس الحي ومحمد فوزي نائب رئيس الحي.

وأشار "لطفي" إلى أنه جار عمل استكمال لأعمال التجميل والتطوير عن طريق تعديل تقاطعات الطريق المؤدى إلى المطار وعمل ميدان في هذا التقاطع ودهان الواجهات بنمط تكراري متميز ووضع بعض اللافتات الإعلانية على جانبي الطريق التي تدل على طابع وهوية المدينة، وذلك ضمن المخططات الجاري تنفيذها لتطوير الطرق ضمن الهوية البصرية للمحافظة وتجهيزات افتتاح طريق الكباش وخدمة المسار السياحى .

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كما تابع " لطفي"، جولته لتفقد أعمال وضع حواجز خرسانية أمام مدخل ترعة العرب، وبرفقته مدحت عبد العال نائب رئيس حي شرق وذلك للحد من إلقاء المخلفات بجوار الترع والمصارف الزراعية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية،

 

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