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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علماء يكتشفون مفاجأة في باطن كوكب المريخ ..تفاصيل

صدى البلد

تنصب اهتمامات خبراء وعلماء الفضاء على كوكب المريخ وما يدور على سطحه وفي باطنه، دراسة جديدة  توصلت إلى احتمال وجود كائنات حية تعيش تحت سطح المريخ.


يقول الخبراء إن العناصر المشعة التي تحافظ على البكتيريا حية في الشقوق المليئة بالمياه على الأرض في عملية تعرف باسم التحليل الإشعاعي، يمكن أن تفعل الشيء نفسه على كوكب بعيد في الفضاء.

وجاءت النتائج المدمرة أن الحياة الميكروبية تحت سطح المريخ يمكن أن تكون مزدهرة لمليارات السنين، فقد درس العلماء أيضًا الثراء المحتمل للحياة على الكواكب تحت الأرض من خلال النظر إلى قطع الصخور.

وجدوا مليون ميكروب ضخم يمكن أن يتواجد في كيلوجرام واحد فقط من الصخور،على غرار العينات الموجودة هنا على الأرض، كما من المحتمل أن يكون سطح الأرض للكوكب غير المكتشف غير صالح للسكن حيث يتعرض للعواصف الترابية والرياح الشمسية والأشعة الكونية.

لكن "جيسي تارناس" العالم البارز في وكالة ناسا والمؤلف الرئيسي للدراسة ، قال إنه قد تكون هناك حياة تحت الأرض: "البيئة التي تتمتع بأفضل فرصة للسكن على المريخ هي تحت السطح".

وأشار الخبير ، الذي درس إمكانية العيش على المريخ ، إلى أنه إذا كان الكوكب الأحمر يحتوي على الماء ، فهناك فرصة معقولة للحياة على المريخ.


وبعد أن درس فريق العلماء أحجام الحبوب والتركيب المعدني والعناصر المشعة للصخور على سطح المريخ ، قاموا بوضعها في جهاز كمبيوتر خارق لمحاكاة عملية التحلل الإشعاعي.

لقد نجح في معرفة مدى نجاح العملية في إنتاج غاز الهيدروجين والكبريتات المهمة ، ووجد أنه إذا كان السائل موجودًا ، فيمكن للبشر أخيرًا البحث عن دليل على وجود حياة في الفضاء، وتأتي هذه النتائج بعد جهود ناسا المكثفة لاستكشاف أقرب كوكب إلى الأرض.

الفضاء كوكب المريخ المريخ كائنات حية

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علماء يكتشفون مفاجأة في باطن كوكب المريخ ..تفاصيل

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