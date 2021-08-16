بعد أشهر من الاضطرابات.. استقالة الحكومة في ماليزيا

قال وزير العلوم الماليزي خيري جمال الدين، اليوم الاثنين، إن الحكومة بقيادة محي الدين ياسين، قدمت استقالتها للملك، وذلك بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي هددت البلاد.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، شوهد محي الدين وهو يدخل القصر الوطني في وقت سابق اليوم الاثنين، وسط تقارير عن استقالته بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى فقدانه أغلبيته البرلمانية.

ولم يرد مكتب محي الدين على طلبات رويترز للتأكيد بشأن الأمر، اليوم الاثنين.

وضعفت سلطة محي الدين بعد شهور من الاقتتال الداخلي في ائتلافه، وفقًا لما ذكرته "سي إن إن" الأمريكية، لافتة إلى أنه في حال تأكيد استقالته، فإن ذلك سينهي 17 شهرًا مضطربًا في منصبه، ولكنها قد تعرقل أيضًا جهود ماليزيا لإعادة تنشيط الاقتصاد المنكوب بسبب فيروس كورونا، والحد من عودة ظهور الإصابات.

وانخفضت عملة رينجيت ماليزيا في وقت سابق إلى أدنى مستوى لها في عام واحد وتراجع سوق الأسهم.

ولم يتضح من الذي يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان، أو ما إذا كان يمكن إجراء الانتخابات خلال الوباء.