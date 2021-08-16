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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أول مركز تكنولوجى متنقل للخدمات الحكومية

صدى البلد


تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية سيارة المركز التكنولوجى المتنقل لخدمة المواطنين أمام مقر الديوان العام بهدف تحسين الخدمات الحكومية.

 يأتي ذلك فى إطار برتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، يأتى هذا فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخاصة قرى الريف المصرى لتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.


إستمع محافظ المنوفية إلي شرح عن آليات وطرق تشغيل المركز التكنولجى المتنقل والخدمات التي يقدمها للمواطنين والذي يعمل بأحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة والماسحات الضوئية لتقديم خدمة مميزة للمواطنين بقرى مركزى قويسنا وبركة السبع وسيتم العمل به أول شهر سبتمبر القادم.

 ويهدف المركز التكنولوجى إلى تخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابته وسيعمل على تقديم خدمات عديدة بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد وتحقيق سبل الراحة للمواطنين ومنها إستخراج رخص مباني والمحلات وغيرها للوصول الي جميع أنواع الفئات وخاصة السيدات وكبار السن وسكان المناطق النائية والأشخاص ذوي الاعاقة أو ذوي القدرة المحدودة علي الحركة.


 أكد محافظ المنوفية علي أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على مدى إنتظام سير العمل بالمركز المتنقل وتذليل العقبات لتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن المحافظة تسعي بكافة أجهزتها التنفيذية في تحسين آلية إدارة وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إدخال قنوات جديدة ومبتكرة .

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المنوفية محافظ المنوفية المركز التكنولوجي الخدمات الحكومية اخبار المحافظات

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