إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراض وإعادتها لبيئتها .. صور

استمراراً لجهود وزارة البيئة في منع الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية نجحت الوزارة من خلال إدارة محمية اشتوم الجميل فى إعادة إطلاق عدد 5 سلاحف بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطئ البحر المتوسط .

ورد عدة بلاغات إلى بوابة الشكاوى الحكومية تفيد بوجود سلاحف بحرية في سوق السمك برأس البر بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض بالإضافة الى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

و فور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتنظيم حملة لإنقاذ السلاحف و حماية التنوع البيولوجي وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد ٥ سلاحف وقد تم إجراء كافة القياسات المطلوبة حيث تبين انها سلاحف بحرية مهددة بالانقراض مجرم صيدها والاتجار فيها وقد تم الكشف عليها ظاهرياً وعمل القياسات والترقيم وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بمحمية آشتوم الجميل كما تم التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق.

واشادت فؤاد بقيام المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الاتجار في السلاحف وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة فى نشر الوعى بأهمية دور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين بالاشتراك في حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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