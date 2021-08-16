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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

ننشر أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بأسيوط

صدى البلد

أعلن الدكتور علي عبدالحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي مبصر وكفيف، للعام الدراسى 2020/2021، على مستوى معاهد منطقة أسيوط.
وقال رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، ان الطالبة نجلاء يوسف كامل بمعهد فتيات أبوخرص بمركز أبوتيج حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي؛ مضيفا أن  الفتيات حصدو 9 مراكز، بينما حصد الذكور 4 مراكز، في المراكز العشر الأول في القسمين الأدبي والعلمي، مؤكدا تنظيم حفل لتكريم أوائل الطلاب المتفوقين.

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وجاء ترتيب أوائل القسم العلمي "مُبصر" المركز الأول الطالبة سهيله وجيه حسن سيد، معهد فتيات منقباد بمجموع 642 درجة ونسبة 98.77% وحققت المركز الأول في المحافظة، ومحمد عبدالكريم محمد فراج، معهد ابوتيج بمجموع 642 درجة ونسبة 98.77 الأول مكرر، وريم حسن محمد أحمد، معهد فتيات بنى عدى بمجموع 639 درجة ونسبة 98.31 المركز الثالث، وعمر حسين عبدالرحيم حسين، معهد أسيوط النموذجي بمجموع 638 درجة ونسبة 98.15 المركز الرابع، واحمد بدرى عبدالرحيم محمد، معهد ابوتيج بمجموع 637 درجة ونسبة 98% المركز الخامس.
وجاء ترتيب أوائل القسم الأدبي "مُبصر" المركز الأول الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، معهد فتيات ابوخرص، بمجموع 624 درجة بنسبة 99.5%، المركز الأول على مستوى الجمهورية، واسماء سعد احمد محمد، معهد فتيات منقباد، بمجموع 614 درجة بنسبة 97.46%، المركز الثاني، وحسناء محمد حسن عبداللاه، معهد فتيات ابوخرص، بمجموع 607 درجة بنسبة 96.35% المركز الثالث، وفي المركز الرابع امانى عبدالغفار احمد محمد ابوعليو، معهد فتيات بنى عدى بمجموع 599 درجة بنسبة 95.08%، وايمان عامر عبدالحميد مبارك، معهد فتيات ساحل سليم، بمجموع 595 درجة بنسبة 94.44% المركز الخامس.
في حين جاء ترتيب أوائل القسم الأدبي "كفيف"، الطالبة اميره خالد على جاد الرب، معهد فتيات حسين رشدى بمجموع 519 درجة ونسبة 82.38% المركز الأول، واسراء رمضان جهيم عبدالله، معهد فتيات ساحل سليم، بمجموع 477 ونسبة 75.71% المركز الثاني، ووليد رضوان على عبدالراضى معهد ديروط بمجموع 473 درجة ونسبة 75.08% المركز الثالث.

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