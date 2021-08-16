مشهد مؤلم لأفغان يحاولون التشبث بطائرة عسكرية هرباً من طالبان.. فيديو

أفغانستان

عرضت فضائية “العربية”، مشهد مؤلم لأفغان يحاولون التشبث بطائرة عسكرية هرباً من طالبان.

وأعلنت طالبان اليوم، الاثنين، بدء جمع الأسلحة من المدنيين في العاصمة الأفغانية كابول.

ووفقا لشبكة "العربية"، قال مسؤول في طالبان إن مقاتلي الحركة يجمعون السلاح من المدنيين في كابول؛ وذلك بعد إعلان الحركة سيطرتها على أكثر من 90% من المباني الحكومية في العاصمة الأفغانية.

وقال متحدث باسم الحركة: “أكثر من 90% من المباني الحكومية في كابول باتت تحت سيطرة الحركة”، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء".

وأضاف المتحدث أن الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة" في أفغانستان.

وتابع: “سنسمح للمدنيين في مطار كابل بالعودة إلى منازلهم ولن يتم إيذاؤهم”.

وأردف: “معظم نقاط التفتيش الرئيسية في كابول تحت سيطرة الحركة”.

واجتاحت حركة طالبان الإرهابية العاصمة الأفغانية كابل أمس الأحد، بعد انهيار الحكومة وانضمام الرئيس المحاصر أشرف غني إلى النزوح الجماعي لمواطنيه والأجانب.

وانتشر مقاتلو طالبان المدججون بالسلاح في أنحاء العاصمة كابول، ودخل العديد منهم القصر الرئاسي الذي بات مهجوراً.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم طالبان ومفاوض الحركة لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن المسلحين سيجرون محادثات في الأيام المقبلة بهدف تشكيل "حكومة إسلامية منفحتة وشاملة".

وأعلن مطار كابول اليوم إلغاء الرحلات التجارية بسبب الفوضى التي حدثت به، بعد تدافع مواطنين أفغان لدخوله هربا من حركة طالبان الإرهابية التي استولت على الحكم في البلاد.

وحثت سلطات الطيران المدني، الرحلات القادمة إلى أفغانستان، على تغيير مسارها، مؤكدة أن تسليم المجال الجوي سيتم لإدارة عسكرية.



