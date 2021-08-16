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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم سحري لترطيب البشرة من مكونات طبيعية.. فيديو

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الذي يعمل على ترطيب البشرة، ويحتوي على مكونات ذات درجة عالية من الترطيب.
 

وأضافت دينا أبو السعود، خلال برنامج "ست الستات"، على فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية دينا رامز، أن كريم بينكي يمكن استخدامه منذ سن الـ 20، حتى يعمل على تعويض الفيتامينات المفقودة منذ البداية، ويمكن استخدام كريم بينكي للأطفال.

ونصحت باستخدام كريم بينكي لأصحاب البشرة الحساسة، لاحتوائه على مواد مضادة للإلتهابات.

كما قالت خبيرة التجميل، إن هناك نوع صابون طبى يسمى بـ "بينكى"، ويوجد منها 5 أنواع و يوجد منها لجميع أنواع البشرة بمختلف المكونات حسب كل بشرة، منوهة بأنه توجد صابونة زيت جنين القمح صالحة للبشرة الحساسة، ولكنها غير مفضلة للبشرة الدهنية والبشرة الجافة، مكملة أن هناك صابونة أخرى بالتوت البرى تناسب جميع انواع البشرة، وصابونة بالفحم.

 

وأضافت أن صابونة وكريم بينكي يحتوي على الفيتامينات، وزبدة الشيا، ويساعد على معالجة التصبغات، وأن الأسعار مناسبة للجميع، ومتواجدة فى بعض الصيدليات و فى حالة عدم الوصول لها الاتصال على الشركة ويتم توصيله للبيت.

 

وأشارت دينا أبو السعود، إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

 

ولفتت دينا أبو السعود، إلى أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات بإنتاج، وهناك توصيل لكافة المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

 

وأوضحت دينا أبو السعود، أن الشركة لديها العديد من المنتجات منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطر ومرطب وملمع للجسم.

كريم خبيرة تجميل الشاى الأخضر الترطيب كريم بينكي

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