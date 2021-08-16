المقاولون العرب ينهي الشوط الأول متقدما على أسوان 2-1 فى الدوري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أحداث الشوط الأول متقدما على أسوان بهدفين لواحد فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري الممتاز.

تقدم المقاولون العرب فى الدقيقة 15 من زمن المباراة، بعد ركلة ركنية نفذها عمر فتحي على يسار مرمى أسوان داخل منطقة الجزاء تعامل معها لاعبي الفريقين بعشوائية شديدة أمام المرمى قبل أن تتهيأ الكرة أمام أقدام فاروقا نور الدين الذي سدد مباشرة داخل شباك الحارس عمر رضوان.

وأضاف لويس إدوارد الهدف الثاني فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء ، بعد هجمة مرتدة لـ المقاولون العرب بانطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى عن طريق إدوارد من وسط الملعب الدفاعي للفريق إلى داخل منطقة جزاء أسوان أنهاها بتسديدة صاروخية في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى سكنت شباك الحارس عمر رضوان.

وقلص الفارق لأسوان أحمد الصغيري فى الدقيقة 34 من زمن المباراة، بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لم يتوقعها الحارس محمود أبو السعود بشكل صحيح.

ويحتل فريق أسوان المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.