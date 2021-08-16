إعلان موعد انطلاق دوري مستقبل وطن لكرة القدم بشمال سيناء

أعلن النائب سالم العكش، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة شمال سيناء، عضو مجلس الشيوخ، عن موعد بطولة دوري كرة القدم بمستقبل وطن.

أكد سالم العكش، تضافر الجهود لإخراج الدوري في صورة مميزة تليق بإسم شمال سيناء مشدداً علي ضرورة التعاون وتسخير الأمكانات من أجل نجاح الدوري، لافتا الي ان الدوري يساهم بشكل مباشر في الكشف عن المواهب الرياضية مشيداً بدعم الحزب للشباب وإهتمام القيادة السياسية بهم.



بدوره أكد يسري جاسر أمين التنظيم، أن البطولة ستبدأ يوم 5 سبتمبر بنظام مجموعتين كل مجموعة 5 فرق بمشاركة كافة أقسام المحافظة.

وأضاف أن تخصص الجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولي، المركز الأول 25 ألف جنيه والثاني 20 ألف جنيه والثالث 15 ألف جنيه.

ولفت إلى أن دوري مستقبل وطن الموسم الثالث يعتبر أكبر بطولة ودية في مجال كرة القدم علي مستوي الجمهورية، حيث سيشارك صاحب المركز الأول علي مستوي المحافظة في المنافسات النهائية علي مستوي الجمهورية والذي سيحصل الفائز بها على الجائزة الكبرى وتقدر ب 500 الف جنيه.

وسيحصل المركز الثاني علي جائزة تقدر بـ 250 الف جنيه وصاحب المركز الثالث سيحصل علي جائزة تقدر ب 150 الف جنيه و يعتبر دوري مستقبل وطن ملتقي للتنافس الشريف في كرة القدم بين عدد كبير من الشباب المصرى والذي سيصل عددهم الي 50 الف شاب علي مستوي الجمهورية ليعلنوا عن أنفسهم ويخرجوا موهبتهم الي النور.

وبعد إجراء مراسم القرعة لفعاليات دوري مستقبل وطن 2021 لكرة القدم الخماسية للموسم الثالث تحت شعار «أنت البطل» و«خلي موهبتك تتكلم».

١٠ فرق رياضية



دوري «مستقبل وطن» هذا العام يضم 10 فرق هي: أول العريش، ثاني العريش، ثالث العريش، رابع العريش بئرالعبد، رمانة،الشيخ زويد، رفح، الحسنة نخل تقسم الى مجموعتين شرط ان يكون اللاعبين في المرحلة السنية من 18 إلى 35 سنة، مع السماح للاعبين اثنين فوق السن لكل فريق، يصعد أصحاب المركز الأول والثاني للدور قبل النهائي تحت شعار «خلي موهبتك تتكلم.. انت البطل".