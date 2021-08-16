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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير موسكو في كابول: طالبان تحرس السفارة الروسية بالمدرعات والمدافع الرشاشة

عناصر طالبان على
عناصر طالبان على مركبات بالاسلحة في شوارع كابول

قال السفير الروسي في أفغانستان دميتري جيرنوف، إنه يعتزم السفر مع ممثلين عن حركة طالبان عبر كابول للتأكد من أن المدينة آمنة.

 

وقال جيرنوف على الهواء من محطة إيكو موسكفي الإذاعية: “أريد أن أتجول في المدينة مع طالبان وأرى فقط بأم عيني وأتأكد ... هل هي حقا هادئة”.

 

وأضاف ممثلو طالبان، أنه سيكون من الممكن اختيار “أي طريق”.

 

وقال جيرنوف أيضا إن طالبان ضمنت على الفور العفو عن جميع قوات الأمن، وجميع العسكريين. وأضاف السفير: “لا نريد مزيدا من مطاردات ولا عمليات التطهير”.

 

وتابع أن طالبان حرصت أيضًا على عدم سقوط '"شعرة واحدة" من رأس الدبلوماسيين الروس.
 

واستطرد قائلا: “غدا سأجتمع مع كبار مسؤولي طالبان، الذين ينسقون القضايا الأمنية في المدينة ، وليس فقط في المدينة، وسأعمل على معالجة جميع القضايا الأمنية للسفارة بالتفصيل، بحسب القائمة، ولكي يعمل الموظفون هنا ويعيشون بشكل جيد، بالإضافة إلى السفارة ، لدينا أيضًا المركز الروسي للعلوم والثقافة، ويحتاج أيضًا إلى الحماية والحراسة”. 

 

وقال جيرنوف، إن طالبان تحرس السفارة الروسية في كابول بالمدرعات والمدافع الرشاشة.

 

أفغانستان قوات الامن المركز الروسي السفير الروسي الدبلوماسيين الروس حركة طالبان

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