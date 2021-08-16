تحت أمر بيراميدز.. أول تعليق من إبراهيم عادل بعد تسجيل ثنائية فى شباك الجونة

عبر إبراهيم عادل لاعب فريق نادي بيراميدز، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على الجونة بهدفين مقابل هدف والعودة لمشوار الانتصارات مرة أخرى بعد فترة من عدم التوفيق، مشيرا إلى أن الفريق كان بحاجة لتحقيق الانتصار والفوز في تلك المرحلة الهامة.

وشدد إبراهيم عادل، على أنه يركز مع الفريق لتحقيق أهدافه في تلك الفترة الهامة ووضع بيراميدز في المكان الذي يليق به في الدوري والمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها، موضحا أنه تحت أمر الجهاز الفني في أي مكان بالملعب وينفذ التعليمات المطلوبة منه كلاعب.

وأكد عادل، أنه سعيد للغاية بالأداء الذي قدمه أمام الجونة ومشاركته في الهدف الأول وتسجيل الثاني ويتمنى أن يستمر الفريق في تحقيق الانتصارات خلال ما تبقى من مباريات الدوري.

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على الجونة فى عقر داره بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب خالد بشارة فى الجولة الـ31 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 4 عن طريق محمد نجيب مدافع الجونة بعدما شتت الكرة من أمام إبراهيم عادل لتمر بطريقة غريبة من تحت أقدام محمود الغرباوي حارس مرمي الجونة.

وأدرك الجونة فى الدقيقة 53 عن طريق محمود الشبراوي بعد مراوغة رائعة لدفاع بيراميدز ثم سدد كرة إتقان سكنت الشباك على الفور.

وجاء هدف بيراميدز الثاني فى الدقيقة 65 عن طريق إبراهيم عادل من تسديدة متقنة على حدود منطقة الجزاء .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 46 محتلا فى المركز الرابع بينما تجمد الجونة فى المركز العاشر برصيد 37 نقطة .

تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود صابر

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - جون أنطوي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه، وخرج من القائمة، أحمد الشيخ لاعب الوسط.