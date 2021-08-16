الجاذبية الأرضية وتأثيرها على الإنسان في ورشة عمل بجمعية مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، غدا الثلاثاء، ورشتين عمل تهدفان الى تنمية مهارات المشاركين وصقل مواهبهم، الورشة الأولى بعنوان "فن الريزن" التى تنفذها مكتبة مصر الجديدة للطفل في الثانية عشر ظهرا، بينما الورشة الثانية تنفذها مكتبة المستقبل في السادسة مساء بعنوان "الجاذبية الأرضية ومجالها وتأثيراتها على الإنسان".

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس جمعية مصر الجديدة، إن الورش تأتى استكمالا لسلسة البرامج التدريبية الرامية لتأهيل الأعضاء والعضوات على مهارات الإبداع والابتكار، بهدف صقل المهارات الشخصية للأعضاء وإعدادهم ليكونوا أكثر استعدادا للمستقبل.

تقول مروة عبدالرحمن، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل، إن فن الريزن يعد أحد أروع فنون الحرف اليدوية التي يتنج عنها أشكالا رائعة فى مجالات كثيرة وأكثرها انتشارا مجال الإكسسوارات، والريزن هي المادة التي تُصب سائلة و تقسى مع مرور الوقت دون الحاجة إلى حرارة وتكون صلبة إلى حد ما ومتماسكة جدا، وغالباً ما تُعطي قواما بلاستيكيا.

تدور محاور الورشة حول تعلم كيفية عمل الاكسسوارات من مادة الرازين، مدة الورشة يومين مدة كل محاضرة ساعتين .

بينما أكد فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل أن ورشة عمل الجاذبية الأرضية تنظم بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بحضور رئيسها المهندس عصام جودة.

وتدور الورشة حول الجاذبية بين نظرية نيوتن لنسبية أينشتاين ، فعندما سقطت التفاحة على رأس نيوتن.. أخرج لنا قانون الجذب العام ثم جاء اينشتاين ليغير مفهومنا عن الجاذبية، فما هي الجاذبية؟ تعرف عليها في مكتبة المستقبل في رحلة شيقة لفهم بعض خبايا الجاذبية.