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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعفاء الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من المصاريف الدراسية بسوهاج

اللواء طارق الفقي،
اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتوفير سبل الراحة والدعم المُمكنة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، في مختلف احتياجاتهم بجميع المؤسسات الحكومية.

 

وعلى الفور تم التواصل مع الدكتور العربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في سوهاج؛ لإعفاء الطلاب من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو من لديه ولي أمر من الأشخاص ذوي الهمم، من المصاريف الدراسية.

 

ووجه محمد ابو العجب، مسؤول ملف ذوي الإعاقة بسوهاج، الشكر للدكتور العربي أبو زيد، لاستجابته السريعة وتشديده على جميع قطاعات التربية والتعليم على مستوى المحافظة، لتنفيذ التعليمات الواردة في هذا الشأن وتقديم سبل الراحة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب أو أولياء أمورهم.

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