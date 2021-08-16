تامر أمين عن تغريم السيارة بسبب الرائحة الكريهة: الداخلية نفته جملة وتفصيلا.. فيديو

كشف الإعلامي تامر أمين، حقيقة غرامات قانون المرور الجديد وتغريم صاحب السيارة بسبب "الرائحة الكريهة".

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة " النهار": "أنا استغربت أما شوفت القرارات لأن الكلام مش مترتب ولا مظبوط"، متابعا: "تغريم صاحب السيارة بسبب الرائحة الكريهة هي اللي شككتني في القرارات دي".



وأضاف: "يعني إيه رائحة كريهة لو أنا مثلا معايا فسيخ في العربية.. أو واحد متغدي كرنب العربية هتتقلب"، لافتا: "تواصلنا مع زملائنا في وزارة الداخلية من أجل التأكد من صحة القرارات وهو ما تم نفيه جملة وتفصيلا".



الداخلية تنفي تطبيق عقوبات المخالفات.. وتؤكد: قانون المرور الجديد لم يصدر



ونفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله في أحد المواقع الإخبارية حول تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة فى قانون المرور الجديد.

وأكدت مصادر أمنية أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً لأنه لم يتم إصدار قانون جديد للمرور .



تصل لـ 1500 جنيه.. تعرف على حقيقة عقوبة الروائح الكريهة بالسيارات



حدد مشروع قانون المرور، الذي كان قيد المناقشة داخل مجلس النواب السابق، عددا من العقوبات التي قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة في بعض الأحيان، إلا أن هذا المشروع لم يتم إقراره أو تطبيقه حتى الآن وسقط مع انتهاء الفصل التشريعي الأول، وما تم إقراره هي تعديلات قانون المرور الخاصة برسوم التراخيص والملصق الالكتروني.

عقوبة الروائح الكريهة بالسيارة

من ضمن هذه العقوبات التي حددها مشروع القانون، فرض غرامة مالية تتراوح من 500 جنيه إلى 1500 جنيه عند القيام بالأفعال التالية:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

عقوبات مشروع قانون المرور

حدد المشروع ما يقرب من 14 عقوبة قد يتعرض لها سائق المركبة حال مخالفة قانون المرور.

وبلغت قيمة العقوبة على قيادة سيارة برخصة ملغاة أو استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار ما بين 1000 إلى 3000 جنيه.

وقدر مشروع قانون المرور عقوبة السير بسيارة تنبعث منها رائحة كريهة بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 إلى 1500 جنيه.

ورفع القانون قيمة الغرامة على السير عكس اتجاه الطريق من 1000 جنيه إلى 5000 جنيه.

وحدد مشروع القانون غرامة تتراوح ما بين 300 إلى 1500 حنيه فى حال تجاوز السرعة المقررة على الطرق، أو السير بدون فرامل، أو عدم استخدام لوحات معدنية.

أما مخالفة أوامر رجال المرور فقدرت غرامتها من 100 إلى 500 جنيه، وبلغت غرامة تعطيل حركة سير المرور بقيمة تتراوح ما بين 200 إلى 2000 جنيه.

أما فى حال تعدى السائق على رجل المرور أو ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام فبلغت قيمة الغرامة ما بين 300 إلى 1500 جنيه.

وحدد المشروع غرامة فى حال التستر على قائد سيارة مخالف وعدم الإرشاد عنه بقيمة تتراوح من 500 إلى 100 جنيه.

وأولى مشروع قانون المرور اهتمامًا بالتأكيد على توافر الأمان بالسيارة، حيث قدر غرامة تصل قيمتها إلى 300 جنيه فى حال عدم وجود طفاية حريق.



وأشار مشروع قانون المرورإلى أنه فى حال عدم اهتمام سائق السيارة بالمصابين في الطريق يتم فرض غرامة قيمتها 100 جنيه.

وقدرت غرامة تعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة بقيمة تبدأ من 4 حتى 8 آلاف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن لمدة عام.

وفرض مشروع قانون المرور غرامة قيمتها 3000 جنيه حال قيام صاحب المركبة بتركيب زجاج “فاميه” غير مثبت بالرخصة.

وغلظ مشروع القانون غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها ونقلها لتصل إلى 50 ألف جنيه.