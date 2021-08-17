عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مسجلين خطر خلال ترويجهما للمخدرات بإحدى قرى منية النصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكنت مباحث الدقهلية، أمس الإثنين، من القبض على اثنين من المسجلين خطر أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة علنا بإحدى قرى مركز شرطة منية النصر.

 

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية قيام اثنين من المسجلين والمطلوبين أمنيا بالإتجار علانية فـى المواد المخدرة وفرض السيطرة والقيام بأعمال البلطجة بمنطقة منشية عاصم بدائرة مركز شرطة منية النصر.

 

واستهدفت مأمورية مكبرة من مباحث الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى عقب تقنين الإجراءات بإستهداف المتهمين وهما رضا الكيال وأحمد الفار (سبق إتهام أحدهما فـى 7 قضايا "ضرب، سرقة بالإكراه ، شروع فـى قتل، إطلاق أعيرة نارية" ومطلوب التنفيذ عليه فـى قضية "شروع فـى قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "إخفاء مسروقات").

 

وتمكنت القوات من ضبطهما وبحوزتهما (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية - 10طربة لمخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو" .

تحرر محضر بواقعة الضبط وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .

مباحث الدقهلية مركز شرطة مركز منية النصر اخبار الدقهلية المخدرة

موضوعات متعلقة

جهود مكثفة لكشف هوية غريق بالبحر الصغير في منية النصر

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: مصر سمحت للاجئين وطالبي اللجوء ممن انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم

فضل صيام تاسوعاء وعاشوراء .. دار الإفتاء توضح

انخفاض هرمون التستوستيرون يؤثر على 40٪ من الرجال.. اكتشف الأعراض

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل زيارة مبعوثها لدى ليبيا إلى مصر

بين أيادي الرحمن.. نقل الفنانة إيمان خيري إلى العناية المركزة

طارق الدسوقي يخضع للعزل المنزلي بعد استقرار حالته الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

مجلس الوزراء: تطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالتعليم وموظفي الحكومة.. فيديو

حادث مروع لـ ابن المخرج شريف مندور وتهشم سيارته.. شاهد

ظهور أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت طلاب 3 ثانوي الآن

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ