ضبط مسجلين خطر خلال ترويجهما للمخدرات بإحدى قرى منية النصر

تمكنت مباحث الدقهلية، أمس الإثنين، من القبض على اثنين من المسجلين خطر أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة علنا بإحدى قرى مركز شرطة منية النصر.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية قيام اثنين من المسجلين والمطلوبين أمنيا بالإتجار علانية فـى المواد المخدرة وفرض السيطرة والقيام بأعمال البلطجة بمنطقة منشية عاصم بدائرة مركز شرطة منية النصر.

واستهدفت مأمورية مكبرة من مباحث الدقهلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى عقب تقنين الإجراءات بإستهداف المتهمين وهما رضا الكيال وأحمد الفار (سبق إتهام أحدهما فـى 7 قضايا "ضرب، سرقة بالإكراه ، شروع فـى قتل، إطلاق أعيرة نارية" ومطلوب التنفيذ عليه فـى قضية "شروع فـى قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "إخفاء مسروقات").

وتمكنت القوات من ضبطهما وبحوزتهما (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية - 10طربة لمخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو" .

تحرر محضر بواقعة الضبط وأحيل للنيابة العامة للتحقيق .