نشرة أخبار البلد.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن درجات الحرارة.. السيسي يوجه بتطبيق كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب والتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رئيس حدائق الحيوان يكشف سبب غزو القرود لحدائق الأهرام

سادت حالة من الذعر بين أهالي منطقة حدائق الأهرام بسبب انتشار القرود في الشوارع واقتحام بعضها للمنازل، وكانت المنطقة ذاتها تكررت بها هذه الواقعة خلال مارس الماضي وتم التعامل معها.

الرئيس يوجه بتطبيق حزمة كشوفات شاملة للصحة العامة للطلاب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات والصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي مدير مشروع صحة المرأة.

السيسي يوجه بالتوسع في تطبيق مبادرة صحة المرأة المصرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات والصحة العامة، والدكتور أحمد مرسي مدير مشروع صحة المرأة.