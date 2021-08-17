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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المقاولون العرب: الدوري لن يحسم إلا في الجولة الأخيرة.. ومن الصعب تحديد الهابطين

المقاولون العرب
المقاولون العرب

أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم هي الأصعب خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن البطل لن يتحدد إلا في الجولة الأخيرة.

 

وقال عادل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق: المنافسة على لقب الدوري العام هذا الموسم صعبة للغاية نظراً لتقارب النقاط بين قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك ، وصعوبة المباريات المقبلة لكلاهما ، فلا توجد مباراة سهلة هذا الموسم ، حتى وإن كانت أمام الثلاثي المتواجد بقاع الجدول.

 

واختتم عادل : من الصعب تحديد الثلاثي الهابط إلى الممتاز ب ، نظراً لتقارب النقاط بين جميع الأندية التي تصارع من أجل البقاء بالممتاز ، كما أن هناك بعض المباريات المقبلة التي ستجمع بينهم .

 

المقاولون العرب ضد أسوان 

اقتنص فريق المقاولون العرب 3 نقاط غالية على حساب أسوان بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الأسبوع الواحد والثلاثين من الدوري الممتاز.

وافتتح التسجيل للذئاب اللاعب فاروقا  في الدقيقة 13، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها بتسديدة في شباك حارس مرمى أسوان.

وسجل لويس هينستروزا الهدف الثاني لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 28 بعد تصويبة صاروخية سكنت شباك الحارس عمر رضوان.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق أسوان في الدقيقة 32 بعد العودة لتقنية الفيديو ليتقدم اللاعب أحمد صغيري لينجح في إسكان الكرة في الشباك.

الفوز رفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 35 فى المركز الـ12 ، بينما تجمد رصيد أسوان عند 27 نقطة فى المركز السادس عشر ليقترب من الهبوط.

المقاولون العرب المقاولون الدوري المصري الزمالك

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