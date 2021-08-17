مخدر في الموز.. محمد رجائي يكشف طريقة السيطرة على قرود حدائق الأهرام.. فيديو

كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـحدائق الحيوان، تفاصيل انتشار بعض القرود في منطقة حدائق الأهرام، قائلا: "أحد سكان حدائق الأهرام كان يربي النسانيس".

وأضاف "رجائي"، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تم الاستعانة بأطباء حدائق الحيوان للسيطرة على النسانيس التي كانت منتشرة بحدائق الأهرام"، موضحا: "تم وضع مخدر بالموز للسيطرة على النسانيس".



وأشار الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لـ حدائق الحيوان، إلى أن قرود حدائق الأهرام ملك أحد المواطنين وحاول التخلص منها، لافتا إلى أن هناك ضرر مباشر على المواطنين ويمكن أن يقوم القرد بعض المواطن في أي مكان.



ما مصير قرود حدائق الأهرام الهاربة بعد تخديرها والامساك بها؟.. رجائي يجيب



شهدت منطقة حدائق الأهرام حالة من الذعر بين المواطنين بسبب انتشار قرود فى المنطقة ، للمرة الثانية بعدما تكررت هذه الظاهرة خلال مارس الماضى وتم التعامل معها، لتعود وتظهر القرود مرة أخرى بنفس المنطقة .

هروب القرود

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن غزو القرود لشوارع ومنازل حدائق الأهرام، غريب جدا ، نافيا هروب القرود من حديقة الحيوان لتذهب إلي حدائق الأهرام .

ظاهرة هروب القرود

وأشار "رجائي"، خلال تصريحات ل "صدى البلد" إلى أن بعض المواطنين حاليًا أصبحوا يربون تماسيح وحيوانات برية بها خطورة وتسبب ذعر وقلق للمواطنين والجيران، وقد تضر صاحبها شخصيًا ويتم التخلص منها بطرق غير سليمة ، معلقا :" حدثت هذه الظاهرة بنفس المنطقة فى شهر مارس الماضى وليست الأولى من نوعها" .

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هناك بلاغا ورد لهم من مديرية الطب البيطرى بالجيزة ، وتم توجيه أطباء معهم نوع من المخدر لضبط هذه النسانيس المنتشرة بشوارع حدائق الأهرام .



مصير القرود الهاربة

وتابع :" سيتم تخدير القرود حاليا ونقلهم لحدائق الحيوان؛ لكون هذه الحيوانات خطرة وممنوع اقتناءها" مشيرًا إلى أن اقتناء الأشخاص لهذه الحيوانات يتم تحرير محضر ضدهم وعرضه على النيابة المختصة وقد تصل عقوبة ذلك للحبس.

