الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل زيارة مبعوثها لدى ليبيا إلى مصر

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الزيارة التي أجراها المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى كل من مصر وتركيا والمغرب.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي زار مصر وتركيا والمغرب في الفترة من 10 إلى 16 أغسطس.

وأضاف البيان، أن “نورلاند ” التقى بمسئولين كبار في مصر وتركيا، فيما التقى بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط.

وركزت الرحلة، على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وأكد ضرورة أن تكون انتخابات نزيهة؛ باعتبارها خطوة أساسية نحو ليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية.

وجدد السفير نورلاند ، التأكيد أن الاستقرار والتقدم المستمر على المسارين السياسي والأمني؛ ​​سيؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والازدهار لليبيين.

وأثناء وجوده في القاهرة، التقى السفير نورلاند أيضا مع المشير خليفة حفتر، كما هو الحال مع الارتباطات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، وأكد السفير نورلاند دعم الولايات المتحدة لحق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة خالية من الضغوط الخارجية.

ودعا الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذهم في هذه المرحلة الحرجة من أجل افعل ما هو أفضل لجميع الليبيين.