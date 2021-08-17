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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الموافقة على 7 مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية

أرشيفية
أرشيفية

وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، برئاسة شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على إقامة 7 مشروعات جديدة تعمل في مجال إنتاج وتخزين الكيماويات والمعدات الزراعية وتصنيع منتجات البلاستيك وإنتاج المحتوى العلمي وتصنيع الملابس الوقائية وتصميم المستلزمات المكتبية وصناعة الملابس الجاهزة وفي مجال الخدمات البترولية.


وقال محافظ الإسماعيلية -في بيان- إن التكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات تصل إلى 3.65 مليون دولار، وتستهدف تشغيل 254 عاملا مصريا.


وأشار إلى أن المجلس قرر إلغاء القرارات السابق صدورها لصالح مشروعين بالمنطقة الحرة الاستثمارية يعملان في مجال المستلزمات الطبية والملابس الجاهزة، لعدم اتخاذ المشروعين أية خطوات جديدة لاستكمال إجراءات التأسيس.


وأضاف المحافظ أن المجلس ناقش البيان الختامي المقدم من مجلس الإدارة لبيان الأعمال التي تمت خلال الفترة من 1-7-2020 حتى 30-6-2021، حيث بلغ عدد المشروعات التي تمت الموافقة على إقامتها ١١ مشروعا متنوعا ما بين خدمي وصناعي وتخزين بإجمالي رأس مال 6 ملايين و250 ألف دولار، وتوفر فرص عمل لنحو 542 عاملا مصريا بتلك المشروعات، كما تم عمل استرداد إداري وإستلام المواقع لـ3 مشروعات.


ولفت إلى أنه خلال الفترة المشار إليها آنفا؛ تم تحقيق 3100278.5 دولار إيرادات مقابل انتفاع لصالح المنطقة الحرة، كما تم إصدار 7547 إقرارا متنوعا لمشروعات المنطقة بإجمالي قيم بلغت 207.747 مليون دولار، وتم اعتماد 1375 شهادة رد دعم صادرات لمشروعات المنطقة.


واستعرض المحافظ ما تم في مجال حل مشكلات شركات المنطقة، حيث نجحت إدارة المنطقة في الإفراج عن كونتينر لإحدى شركات المنطقة الحرة محمل بالمواد الخام نظرا لوجود مشاكل تقنية بنظام الإفراج الجديد، وتم التواصل والإفراج عن الشحنة قبل موعد توريد المنتج.


كما تابع ما تم من إجراءات التخلص من المواد الخطرة بمشروع العالمية للكيماويات، حيث تم جرد محتويات المشروع وتم إعدام جميع الأصناف وتخصيص موقع المشروع إلى أحد المشروعات الجديدة بعد صدور قرار الاسترداد الإداري لمشروع العالمية للكيماويات بالمنطقة، وكذلك تمت تسوية موقف مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مدن القناة وجدولة المستحقات على 5 سنوات والتي تبلغ 26858215 جنيها عن 10 أعوام سابقة. 

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