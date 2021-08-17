موسيماني: بطولة الدوري الحالية هي الأهم في تاريخي

نشر الإعلامي سيف زاهر، تغريدة، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كتب: “ موسيماني قال: بطولة الدوري دي؛ هي الأهم في تاريخي”.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة ٣١ في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

“محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا”.

وأدى الفريق مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.