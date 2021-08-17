موعد مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " موعد ومباراة منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتلقي الجهاز الإداري لمنتخب مصر خطابا يفيد بإقامة مباراة الفراعنة أمام أنجولا يوم 2 سبتمبر القادم في تمام الساعة السابعة مساء علي ملعب الدفاع الجوي.

بينما تقام مباراة الجابون أمام منتخب مصر يوم 5 سبتمبر في تمام الساعة السابعة علي ملعب فرانسفيل بالجابون .

في نفس السياق أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهة أنجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وتقرر وصول لاعبي المنتخب المحترفين يوم 30 أغسطس للانضمام للمنتخب الأول.

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، ومصطفى محمد (جالطة سراي التركي).