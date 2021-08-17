موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا علي منافسه طلائع الجيش اليوم علي ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويسعي النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي الزمالك علي لقب بطولة الدورى المصري الممتاز.

علي جانب آخر يحاول فريق طلائع الجيش تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش



تقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر ناة ON Time Sports 1 HD

مباريات الأهلي القادمة



ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع طلائع الجيش اليوم ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

قائمة الأهلي ضد طلائع الجيش



محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.