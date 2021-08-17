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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحدث ظهور لـ سامح حسين على السوشيال ميديا.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان سامح حسين، جمهوره، بصورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

وتفاعل مع الفنان سامح حسين، عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات ما بين: “المحترم- حبيب قلبي والله - منور الدنيا كلها ربنا يسعدك يا رب”.

 

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية، كان فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

 

ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها؛ يسافر “إبراهيم”، وزميلته "داليا"؛ لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه؛ لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.

 

الفيلم من تأليف وسام حامد، وإخراج تامر بسيوني، وشارك سامح حسين في بطولته، كل من: “ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.

انستجرام سامح حسين

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