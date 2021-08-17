بسبب حرائق الغابات.. إجلاء الآلاف من المواطنين جنوب فرنسا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إجلاء الآلاف من المواطنين المتواجدين بعدة مناطق جنوب فرنسا بسبب انتشار حرائق الغابات في المنطقة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمناني، اندلاع حريق كبير في منطقة فار جنوب فرنسا، مؤكدا توجه رجال الإطفاء للمنطقة.

وقال الوزير الفرنسي في تغريدة على تويتر "حريق كبير اندلع في إقليم فار مع ظروف جوية تؤجج الحريق.. نراقب الوضع عن كثب".

وأوضح أنه تم إرسال نحو 650 من رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق الذي اندلع في غابات فرنسا في وقت متأخر من بعد ظهر الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام محلية في فرنسا باندلاع حرائق في غابات فار حيث التهمت النيران ما يزيد عن 1000 هكتار من الأراضي.