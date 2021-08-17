عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقرار الوضع في مطار كابول.. بريطانيا تكشف كيف تعاملت مع حركة طالبان

بريطانيا تكشف طريقة
بريطانيا تكشف طريقة تعاملها مع حركة طالبان

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في مطار كابول مستقر وهناك زيادة بعدد القوات العسكرية.

وشدد راب على ضرورة ألا تكون أفغانستان منطلقا للهجمات على الدول الغربية.

وحول إمكانية التعاون بين لندن وطالبان، قال وزير الخارجية البريطاني: ": لن نقيم علاقات مع طالبان لكن سنتعامل معها وفق الحاجة".

وأضاف: " علينا أن نسعى للتأثير إيجابيا على حكام أفغانستان".

وفي وقت سابق، قال راب إنه لن يستبعد فرض عقوبات ضد حركة طالبان، إذا لم تحترم التزاماتها بشأن حقوق الإنسان.

وتعتزم بريطانيا إرسال 200 جندي بريطاني آخر إلى كابول لإجلاء المواطنين البريطانيين والحلفاء المحليين من أفغانستان.

وأكدت وزارة الدفاع الاثنين، أنه سيتم إرسال المزيد من أفراد القوات المسلحة إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابول.

واعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الاثنين، أن عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان "فشل للمجتمع الدولي"، وقال: "اعترف بأن طالبان باتت تسيطر على أفغانستان، لذا لن تعود القوات البريطانية لمحاربة مقاتلي الحركة".

وشدد بن والاس على أن بلاده لن تعود إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.

ولدى سؤاله عما إذا كانت بريطانيا ستعترف بسلطة طالبان، قال والاس: "الوقت ليس مناسبا الآن"، معربًا عن حزنه الشديد بشأن المصير الذي وصلت إليه أفغانستان.

واجتاحت حركة طالبان الإرهابية العاصمة الأفغانية كابل الأحد، بعد انهيار الحكومة وانضمام الرئيس المحاصر أشرف غني إلى النزوح الجماعي لمواطنيه والأجانب.

وأعلن متحدث باسم حركة طالبان، الاثنين، أن أكثر من 90% من المباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول باتت تحت سيطرة الحركة المتشددة.

وأضاف المتحدث أن الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة" في أفغانستان.

وأعلن مطار كابول، أمس الاثنين، إلغاء الرحلات التجارية بسبب الفوضى التي حدثت به، بعد تدافع مواطنين أفغان لدخوله هربا من حركة طالبان الإرهابية التي استولت على الحكم في البلاد.

وحثت سلطات الطيران المدني، الرحلات القادمة إلى أفغانستان، على تغيير مسارها، مؤكدة أن تسليم المجال الجوي سيتم لإدارة عسكرية.

بريطانيا لندن اخبار العالم حركة طالبان طالبان مطار كابل أحداث أفغانستان أفغانستان

ترشيحاتنا

٥ آلاف ميجاوات جديدة.. الحكومة العراقية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن الكهرباء

مدرب الأهلي السابق: غياب الونش وعبدالشافي لن يؤثر على الزمالك أمام وادي دجلة

الإسكان: لن يتم اعتماد المستخلصات الختامية للمشروعات إلا بعد تقرير إدارة الجودة

محافظة القاهرة : إقامة 655 جبانة بمنطقة 15 مايو

بعد كسر في الخط.. الدفع بـ 13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

عامر حسين ينتقد مواعيد وجدول مباريات الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ونسب النجاح عالية

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

احذر لدغات البعوض المصاب.. أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس زيكا.. فيديوجراف

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ