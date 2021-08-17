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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد يوسف: مباراة طلائع الجيش حساسة للأهلي وموسيماني سبب إبعاد أجايي عن مستواه

أجايي
أجايي

أكد محمد يوسف، المدير الفني السابق لفريق الأهلي، أن المنافسة مشتعلة هذا الموسم بين الأهلى والزمالك مما يزيد البطولة إثارة ومتعة للجماهير المصرية.

وقال يوسف فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو، المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "الأهلى أمامه مباراة قوية وحساسة فى السويس أمام طلائع الجيش، والزمالك سيواجه منافسا لديه أمل فى التواجد بالدوري حال الفوز مما يزيد المباراة صعوبة على القلعة البيضاء".

وأضاف: "طلائع الجيش حقق نتائج جيدة مع عبدالحميد بسيوني خلال الفترة الماضية، وهناك هدف واحد لدى الأهلى وهو الفوز فقط والثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على اللقب حتى أخر مباراة".

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وانتقد محمد يوسف، قرار الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأحمر، باستبعاد جونيور أجايي عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتابع يوسف: "لا اتفق مع موسيماني فى قرار بتواجد أجايي على دكة البدلاء فهو لاعب كبير ويملك إمكانيات فنية هائلة وسيحتاجه فى لقاء اليوم بسبب عدم تواجد عمرو السولية لأنه من المفترض ان يلعب بأفشة بجانب حمدى فتحي فى وسط الملعب بدلا من ديانج".

وأتم: "أجايي قصر فى حق نفسه وأيضا موسيماني تسبب فى ابتعاد اللاعب عن مستواه بسبب تركه على الدكة وأعتقد أنه لا يريده فى الموسم المقبل".

ويلتقي الأهلي بطلائع الجيش، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة ٣١ في بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الوصيف وحامل اللقب.

مباريات الأهلي القادمة

طلائع الجيش × الأهلي | الثلاثاء - 17 أغسطس | 09:00 مساءً.

الأهلي × المصري | الجمعة - 20 أغسطس | 09:00 مساءً.

الجونة × الأهلي | الإثنين 23 أغسطس|.

الأهلي × أسوان | الخميس 26 أغسطس|.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمته التي ستخوض المواجهة.

وجاءت قائمه الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وأدى الفريق مرانه أمس، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها أول أمس للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.

وتوجه الأهلي إلى السويس أمس بعد أداء مرانه على ملعب التتش للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

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