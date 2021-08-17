مسابقة الموسيقى بجامعة عين شمس.. الألسن مركز أول والهندسة الثاني والبنات الثالث

افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب حفل ختام مسابقة الموسيقى و الغناء لجامعة عين شمس على مسرح كلية البنات الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بحضور ا.د. رقية شلبى عميدة كلية البنات وا.د. مى حلمى وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب و ا.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأعرب الدكتور عبد الفتاح سعود عن فخره وسعادته بأبنائه من طلاب وطالبات الجامعة و دعمه الكامل والمستمر لكل موهوب فى مختلف المجالات الفنية والعلمية والثقافية و الرياضية مؤكدا أن الفن والثقافة هما غذاء الروح والفكر فالإنسان المثقف الواعى هو القادر على تحقيق كل إنجاز وتقدم و بالفكر والثقافة والفن يستطيع شبابنا التصدى لكل الأفكار الهدامة.



وأشار إلى دعم واهتمام إدارة الجامعة برئاسة ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة بتنمية قدرات الطلاب و توفير مدربين محترفين في مختلف المجالات لصقل مواهب الطلاب وكذلك دعم الطلاب للمشاركة في كافة المحافل المحلية والدولية.



يذكر أن مسابقة الموسيقى و الغناء شارك بها تسع فرق من مختلف الكليات

وشارك بها فى لجنة التحكيم كلا من:

ا.د.هدى أحمد محمد وكيلة المعهد العالي للموسيقى العربية سابقا و ا.د. ايمان محمد أنور الاستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية و ا.د. خالد محمد إبراهيم الاستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

واقيمت المسابقة تحت إشراف ا.د. تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و ا. محمد الخطيب امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و ا. محمد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وا. مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفنى.



وقد أسفرت نتائج المسابقة عن فوز كلية الألسن بالمركز الأول غناء جماعى و كلية الهندسة بالمركز الثانى غناء جماعى وكلية البنات بالمركز الثالث غناء جماعى.



كما فاز بالمركز الأول غناء فردى الطالب إبراهيم عاصم بكلية الهندسة و المركز الثاني غناء فردى الطالبة هند خالد بكلية الهندسة و المركز الثاني مكرر غناء فردى الطالب عمر سعيد بكلية التجارة و الثالث غناء فردى الطالب بيتر مجدى بكلية الحقوق والمركز الثالث مكرر الطالبة بثينة خالد بكلية البنات والمركز الثالث مكرر أيضا الطالب محمود عوض بكلية الهندسة والطالبة نسمة مصطفى بكلية الآداب و الطالبة نوال علاء الدين بكلية الآداب.