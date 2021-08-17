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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 750 كجم أسماك وجمبري و53 كجم لحوم مجمدة بالشرقية

صدى البلد

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ  ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية و الإشتراطات الصحية  للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

 

من جهته أوضح اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و إدارة مدينة الزقازيق – قسم الصحة العامة والمجازر ) بالإشتراك مع إدارة مباحث التموين بالشرقية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينة الزقازيق.

 

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وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة لثلاجتين لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، كما تم ضبط 300 كجم جمبري و300 كجم كاليماري و150 كجم  أسماك و40 كجم  لحوم مجمدة و 13 كجم دجاج بدون بيانات ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ضبط الشرقية صحة الطب البيطري المواطنين حملة مخالفة

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