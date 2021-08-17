حدث ليلا.. وزير التعليم يحجب نتيجة الثانوية العامة لـ نجلي نائب الشرقية.. تطورات مثيرة للأحداث في أفغانستان.. تصريح مهم من موسيماني عن بطولة الدوري

نشر موقع صدي البلد العديد من الاخبار المهمة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 17-8-2021، ونعرضها لكم كالتالي:

الحماية المدنية تسيطر على حريق دائري المريوطية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في سيارة وقطعة أرض بجوار عقار ملاصق للطريق الدائري في المريوطية.

موعد مباراتي مصر أمام أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " موعد ومباراة منتخب مصر أمام أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

للمرة الثانية.. مشاهد تربط سيطرة طالبان على كابول بين عامي 1996 و2021

نشرت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية تقريرا بالصور عن سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في عام 1996، وأوجه الشبه مع ما يحدث في الوقت الحالي.

ردا على الاستفزازات الأمريكية.. الصين تجري مناورات عسكرية بالقرب من تايوان

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، إجراء تدريبات عسكرية في الجو والبحر بالقرب من تايوان، وذلك ردا على الاستفزازات التي يقوم بها الجيش التايواني.

وسائل إعلام أفغانية: مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في مطار كابول

قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب العديد عندما حاولت القوات الأمريكية تأمين إجلاء مواطنيها والموظفين الأفغان المحليين، وفق ما نقلته وسائل إعلام أفغانية.

الرئيس الأمريكي يكشف مهمة قواته الأخيرة في أفغانستان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن مهمة قواته الوحيدة في أفغانستان الوقت الحالي، هي نقل مواطني الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان.

موسيماني: بطولة الدوري الحالية هي الأهم في تاريخي

نشر الإعلامي سيف زاهر، تغريدة، من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث كتب: “ موسيماني قال: بطولة الدوري دي؛ هي الأهم في تاريخي”.

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن شقيق النائب حاتم عبدالعزيز أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، على صفحته على فيسبوك، عن ظهور نتيجة أولاد أخيه النائب وحصولهما على درجات 96.83% و 95.85%، وذلك قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا.

نجلا نائب بالشرقية.. طارق شوقي: حجب نتيجة طالبين بعد تسريبها.. شاهد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية وجاء ذلك بعد تسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا.

الرئيس الأمريكي يلمح باحتمالية شن عمليات عسكرية بأفغانستان

ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن احتمالية القيام بعمليات عسكرية في أفغانستان.

مدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي السابق يكشف رغبة محمد الشناوي

قال أسامة عبد الكريم ، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، إن محمد الشناوي متمسك بـ الأهلي لأقصى درجة ولايهتم بالإغراءات المالية.

ظهور أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2021 على تابلت طلاب 3 ثانوي الآن

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لإعلانها في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ظهر اليوم الثلاثاء، قامت الوزارة بإظهار ايقونتين جديدتين على تابلت طلاب الثانوية العامة 2021 .

هَرَبَا من شقته.. القبض على مالك نسانيس حدائق الأهرام

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على مالك النسانيس الهاربة، والتي أثارت ذعر سكان منطقة حدائق الأهرام خلال الساعات الماضية.