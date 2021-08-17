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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب حراس مرمي المنتخب الأوليمبي السابق يكشف رغبة محمد الشناوي

الشناوى
الشناوى

قال أسامة عبد الكريم ، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السابق، إن محمد الشناوي متمسك بـ الأهلي لأقصى درجة ولايهتم بالإغراءات المالية.

 

وأضاف أسامة عبدالكريم ،  خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الشناوي حصل على إعجاب كبير لمشاركته بالأولمبياد، وتلقى عدة عروض مغرية ولكنه متمسك بالأهلي".

 

وتابع خلال قناة صدى البلد :"ما يعيب مصطفى شوبير أنه نجل أحمد شوبير، ولكنه حارس مميز وموهوب".

 

وفجرت تقارير صحفية، مفاجأة عن احتمالية حدوث صفقة تبادلية تاريخية بين النادي الأهلي ونادي الهلال السعودي.

 

وبحسب موقع “ سعودي دوت كوم" السعودي، فإن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب نادي الهلال، في طريقه للانتقال للنادي الأهلي.

 

وسبق للإيطالي جيوفينكو، اللعب مع فريق يوفنتوس بين عامي 2008، 2011، وبين عامي 2012، 2015.

 

وأشار الموقع إلى أن نادي الهلال يسعى لبيع لاعبه بشكل سريع لتسجيل البرازيلي ماتيوس بيريرا، وقد يستغل ذلك في عقد صفقة تبادلية مع الأهلي، ينتقل بموجبها محمد الشناوي للنادي السعودي.

 

وأشار الموقع إلى أن ليوناردو جارديم، المدير الفني للهلال، طلب التعاقد مع حارس مرمى، وهو الأمر الذي جعل النادي يدخل في صراع مع النصر، الذي يرغب في التعاقد مع الشناوي أيضًا، ما يجعل “ الزعيم” منفتحًا لإجراء صفقة تبادلية تاريخية مع الأهلي بحسب التقرير.

 

وكانت تقارير صحفية أكدت رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع محمد الشناوي من الأهلي.

 

 

الشناوي محمد الشناوي الأهلى الهلال

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