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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام أفغانية: مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في مطار كابول

مطار كابول
مطار كابول

قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب العديد عندما حاولت القوات الأمريكية تأمين إجلاء مواطنيها والموظفين الأفغان المحليين، وفق ما نقلته وسائل إعلام أفغانية. 

 

واقتحم عدد كبير من المواطنين لمطار كابول، رغم وجود القوات الأمريكية، وأطلقت أعيرة نارية وتبع ذلك تدافع أسفر عن سقوط قتلى.

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الرئيس الأمريكي يكشف مهمة قواته الأخيرة في أفغانستان

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ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن القوات الأمريكية قتلت اثنين من المسلحين، ولقي شخصان آخران مصرعهما بعد سقوطهما من طائرة عسكرية أمريكية أثناء طيرانها بعد إقلاعها.

 

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن مهمة قواته الوحيدة في أفغانستان الوقت الحالي، هي نقل مواطني الولايات المتحدة وحلفائها من أفغانستان.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "مهمتنا العسكرية الحالية ستكون قصيرة في الوقت المناسب ومركزة على أهدافها.

 

وأضاف بايدن في تغريدة على تويتر: "نقل موظفينا وحلفائنا إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "وبمجرد الانتهاء من هذه المهمة، سننهي انسحابنا العسكري. سننهي أطول حرب لأمريكا".

وألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن احتمالية القيام بعمليات عسكرية في أفغانستان.

 

وكتب بايدن في تغريدات على تويتر: "اليوم، انتشر التهديد الإرهابي خارج أفغانستان. نقوم بمهام فعالة لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإرهابية في العديد من البلدان حيث ليس لدينا وجود عسكري دائم".

 

وأضاف: "إذا لزم الأمر، سنفعل الشيء نفسه في أفغانستان".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات مع حركة طالبان خلال الفترة المقبلة ستكون متوقفة على سلوكها.

 

وقالت الخارجية الأمريكية: "سنحافظ على وجودنا الدبلوماسي في كابول طالما كان آمنا".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن مطار كابول عاد للعمل بعدما توقف في وقت سابق اليوم.

 

وقال مسؤول بهيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت الاثنين في كابول، وكانت تقل أفراداً من مشاة البحرية ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

 

في سياق آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن طائرة حربية ألمانية هبطت في كابول لإجلاء رعايا أجانب ومتعاونين أفغان.

 

الرئيس الأمريكي القوات الأمريكية وزارة الدفاع الأمريكية حركة طالبان أحداث أفغانستان

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