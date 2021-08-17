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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يلمح باحتمالية شن عمليات عسكرية بأفغانستان

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي

ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن احتمالية القيام بعمليات عسكرية في أفغانستان.

 

وكتب بايدن في تغريدات على تويتر: "اليوم، انتشر التهديد الإرهابي خارج أفغانستان. نقوم بمهام فعالة لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات الإرهابية في العديد من البلدان حيث ليس لدينا وجود عسكري دائم".

 

وأضاف: "إذا لزم الأمر، سنفعل الشيء نفسه في أفغانستان".

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الخارجية الأمريكية: العلاقات مع طالبان متوقفة على سلوكها خلال الفترة المقبلة

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات مع حركة طالبان خلال الفترة المقبلة ستكون متوقفة على سلوكها.

 

وقالت الخارجية الأمريكية: "سنحافظ على وجودنا الدبلوماسي في كابول طالما كان آمنا".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن مطار كابول عاد للعمل بعدما توقف في وقت سابق اليوم.

 

وقال مسؤول بهيئة الأركان الأمريكية المشتركة إن طائرة من طراز (سي-17) هبطت الاثنين في كابول، وكانت تقل أفراداً من مشاة البحرية ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

 

في سياق آخر، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية قولها إن طائرة حربية ألمانية هبطت في كابول لإجلاء رعايا أجانب ومتعاونين أفغان.

وستقل الطائرة، وهي من طراز "إيه 400 إم"، أشخاصا سيتم إجلاؤهم، وستنقلهم إلى طشقند عاصمة أوزبكستان، بحسب أحد الوكالة، ومن هناك سيسافر الركاب في طائرة مدنية.

ويستخدم الجيش الألماني طشقند مركزاً للجسر الجوي الذي ينظمه إلى كابول، فيما وعهدت الحكومة الألمانية بإخراج أكبر عدد ممكن من الرعايا الأجانب والعاملين المحليين من أفغانستان، ما بقي المطار مفتوحا.

 

واستولت طالبان على العاصمة الأفغانية، أمس الأحد، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني للبلاد وإعلان استقالته، وقال غني في وقت لاحق إن قراره جاء حقنا للدماء.

من جانبه، دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، من خلال المفاوضات، تكون "موحدة وشاملة وتمثيلية، تتضمن مشاركة للمرأة بشكل كامل وعلى قدم المساواة وجاد".

وكان البنتاجون أعلن في وقت سابق، تعليق كل الرحلات المدنية والعسكرية في مطار كابول حتى إشعار آخر.

وقال متحدث باسم البنتاجون في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة سترفع عدد قواتها في العاصمة الأفغانية كابول إلى أكثر من 3 آلاف جندي .

وأضاف جون كيربي المتحدث باسم الوزارة الأمريكية أنه عند استئناف الرحلات في مطار كابول سيتم إخلاء نحو 5 آلاف شخص يوميا.

الخارجية الأمريكية الرئيس الأمريكي الجماعات الارهابية أفغانستان حركة طالبان

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