على المريخ .. مهندس مصري يبتكر جهازا لاستخراج المياه من الهواء |شاهد

قال المهندس محمود الكومي ، الحاصل على جائزة جينيف للإختراع ، إنه خبير في " الروبوتات منذ 12 عاما ، موضحا أن الربوت الجديد الذي تم اختراعه لإستخراج المياه من الهواء ، يتماشى مع التنمية المستدامة ، ورؤية مصر 2030 .

وأضاف المهندس محمود الكومي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن اختراعه الأخير هو أول روبوت في العالم يولد المياة على المريخ ، معقبا : " المريخ يصعب في الحياة ولا يوجد فيه مياه والرطوبة فيه عالية ويمكن استغلالها في تصنيع المياه " .

وتابع " الكومي " : الروبوت مثال لطبخ المياه ، وهو يمد الرطوبة في المريخ بعد تكثيفها ، بالأملاح الكاملة الموجودة في المياة العادية .

ونوه : تم تحليل المياه الناتجة في المعامل المختصة ، للتأكيد على صلاحيتها ، بمساعدة وزيرة البيئة ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، والتي تبنت المشروع .

وأكمل أن الروبوت بإمكانه تحديد أماكن الرطوبة العالية لاستكشاف المكان المناسب لوضع محطات تصنيع المياه ، وأرحب بخروج هذا المشروع لأول مره من وكالة الفضاء المصرية .

