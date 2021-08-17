عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على المريخ .. مهندس مصري يبتكر جهازا لاستخراج المياه من الهواء |شاهد

المهندس محمود الكومي
المهندس محمود الكومي

قال المهندس محمود الكومي ، الحاصل على جائزة جينيف للإختراع ، إنه خبير في " الروبوتات منذ 12 عاما ، موضحا أن الربوت الجديد الذي تم اختراعه لإستخراج المياه من الهواء ، يتماشى مع التنمية المستدامة ، ورؤية مصر 2030 .

وأضاف المهندس محمود الكومي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " الأولى " ، أن اختراعه الأخير هو أول روبوت في العالم يولد المياة على المريخ ، معقبا : "  المريخ يصعب في الحياة ولا يوجد فيه مياه والرطوبة فيه عالية ويمكن استغلالها في تصنيع المياه " .

وتابع " الكومي " : الروبوت مثال لطبخ المياه ، وهو يمد الرطوبة في المريخ بعد تكثيفها ، بالأملاح الكاملة الموجودة في المياة العادية .

ونوه : تم تحليل المياه الناتجة في المعامل المختصة ، للتأكيد على صلاحيتها ، بمساعدة وزيرة البيئة ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، والتي تبنت المشروع .

وأكمل أن الروبوت بإمكانه تحديد أماكن الرطوبة العالية لاستكشاف المكان المناسب لوضع محطات تصنيع المياه ، وأرحب بخروج هذا المشروع لأول مره من وكالة الفضاء المصرية .
 

المياة المهندس محمود الكومي روبوت اخبار التوك شو وزيرة البيئة جائزة جينيف للإختراع وكالة الفضاء المصرية

ترشيحاتنا

الصحة تحذر أي جهة أو شخص من إصدار شهادات تلقي لقاح كورونا

وفاة فيصل ندا عن عمر يناهز 81 عاما

صيام عاشوراء .. علي جمعة يوضح حكم صيام تارك الصلاة

الصحة العالمية تحذر من تداعيات كارثية في أفغانستان

على المريخ .. مهندس مصري يبتكر جهازا لاستخراج المياه من الهواء |شاهد

تصريح غريب عن النساء من طالبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

حقيقة تطبيق غرامات جديدة على مخالفات المرور .. اللواء أيمن الضبع يوضح

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

أول تعليق من نائب الشرقية صاحب واقعة حجب نتيجة الثانوية العامة عن أبنائه

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

فيديوجراف| أزمات في حياة تامر حسني.. "كانت ممكن تخلص بتليفون"

احذر لدغات البعوض المصاب.. أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس زيكا.. فيديوجراف

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ