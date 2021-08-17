سامسونج تكشف موعد إطلاق Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Fold 3|سعر ومواصفات

أطلقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفي Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Fold 3 القابلة للطي الأسبوع الماضي فى الحدث الأهم لها العام الحالي، فيما كشفت سامسونج عن أن الهاتفين سيصلان للأسواق الهندية أولا ثم بعدها بأيام في الأسواق العالمية حيث ستبدأ الحجوزات المسبقة من 24 أغسطس فصاعدًا وسيبدأ بيع الأجهزة بدءًا من 10 سبتمبر القادم.

ووفقاً لموقع "Newsbytesapp"، فإن شركة سامسونج قد كشفت عن سعر هاتف Galaxy Z Flip 3، القابل للطي، والذي سيأتى بسعر 1145 دولار "أي ما يعادل 18 ألف جنية مصري"، فيما سيتم إطلاق هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3، بسعر 2200 دولار "أي ما يعادل 34 ألف و 500 جنية مصري".



كما أعلنت شركة سامسونج عن موعد بدء عمليات الحجز المسبق لهاتفي Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Fold 3، القابلة للطي، والتى ستكون في 24 من أغسطس وسيتميز الإصدار الهندي من سامسونج للهواتف القابله للطي بتصميم رائع، وحواف مصنوعة من الألومنيوم، مقوم للماء بمعيار IPX8، ومغطى بطبة حماية عالية من نوع "Gorilla Glass Victus".

ويأتى هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip 3، بشاشة خارجية من نوع AMOLED، قياس 1.9 بوصة، فيما تأتى الشاشة الخارجية بقياس 6.7 بوصة، من نوع AMOLED، بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز فى الثانية، فيما يأتى هاتف Galaxy Z Fold 3 بشاشة رئيسية من نوع AMOLED، قياس 7.6 بوصة، بجودة QHD+، وشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة، من نوع AMOLED، بجودة HD+، وتدعم كلا الشاشتين معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

ولعشاق التصوير، فإن هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Fold 3 سيحتوي على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع عدسة للتقريب البصري بدقة 12 ميجابكسل، وللتصوير السيلفي سيحتوى على كاميرا تحت الشاشة بدقة 4 ميجابكسل.

فيما يحتوى هاتف Galaxy Z Flip 3، على كاميرا مزدوجة، الرئيسية منها تأتى بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع والتى ستأتى بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 10 ميجابكسل.

ويعمل كلا الهاتفين من سامسونج بمعالج من نوع Snapdragone 888، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجا بايت، يعملان بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

ويحزم هاتف Galaxy Z Fold 3، بطارية سعة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، فيما يحزم هاتف Galaxy Z Flip 3، بطارية سعة 3300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 15 واط، ويدعمان الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6، والبلوتوث Bluetooth 5.2.