الصحة العالمية تحذر من تداعيات كارثية في أفغانستان

الأوضاع في أفغانستان

وجهت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تحذيرا قويا بشأن الأوضاع الطبية في أفغانستان.

وقالت منظمة الصحة إن عمليات التطعيم ضد كورونا تأثرت كثيرا في أفغانستان؛ محذرة من تداعيات كارثية.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن أفغانستان تعاني أصلا من تدهور الأوضاع الصحية، حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز”.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح المجال أمام وصول المساعدات الطبية إلى أفغانستان.

وفي الوقت نفسه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان.

ودعت الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم في جنيف بشأن تطورات أفغانستان، إلى حماية طالبي اللجوء الأفغان وعدم إعادتهم إلى بلادهم في ظل الظروف الحالية.

وقالت مفوضية اللاجئين إن مئات الآلاف من الأفغان تشردوا جراء المعارك؛ مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم والحماية لهؤلاء الذين يتعرضون للخطر.

وأشارت الأمم المتحدة إلى تقارير حول انتهاكات بحق النساء في أفغانستان بعد سيطرة طالبان، محذرة من هذا الأمر.

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الثلاثاء، بدء محادثات مع سياسيين أفغان بهدف تشكيل حكومة شاملة.

ووفقا لشبكة "العربية"، بدأت طالبان في عقد مباحثات مع عبد الله عبد الله والرئيس السابق حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابل.

وفي وقت سابق من اليوم،أعلنت حركة طالبان عن عفو عام على كل مسئولي الحكومة الأفغانية السابقة والموظفين، ودعت إلى استئناف العمل في المؤسسات بالدولة.

واجتاحت حركة طالبان الإرهابية العاصمة الأفغانية كابل الأحد، بعد انهيار الحكومة وانضمام الرئيس المحاصر أشرف غني إلى النزوح الجماعي لمواطنيه والأجانب.

وأعلن متحدث باسم حركة طالبان، أمس الاثنين، أن أكثر من 90% من المباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول باتت تحت سيطرة الحركة المتشددة.

وأضاف المتحدث أن الحركة تجري محادثات تهدف إلى تشكيل "حكومة إسلامية منفتحة وشاملة" في أفغانستان.