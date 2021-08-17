غرفة ملابس ريال مدريد في انتظار رونالدو

كشف إيدو أجيري الصحفي الإسباني الشهير وصديق كريستيانو رونادو نجم يوفنتوس الإيطالي، عن مفاجأة بشأن مستقبل البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس، في الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتضح الأمر بشأن مستقبله مع اليوفي، حيث تشير تقارير إلى رحيله فيما تشير تقارير إلى بقائه.

وقال أجيري خلال ظهوره في برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، إن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، يرغب في عودة رونالدو.

وتابع أجيري، بأن أنشيلوتي يحب رونالدو كثيرًا، وسيسعد في حالة عودته لريال مدريد.

وأضاف: “غرفة ملابس ريال مدريد ستكون سعيدة بعودة رونالدو للفريق مرة أخرى”.

وأتم أجيري حديثه: “كريستيانو رونالدو لم يتوقف عن حب ريال مدريد. رونالدو مدريديستا، ولديه ذكريات جيدة للغاية مع كارلو أنشيلوتي”.

وتعمل إدارة ريال مدريد حاليا،على التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.