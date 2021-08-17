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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة: السلطة الفلسطينية تساعد إسرائيل على إطفاء حرائق القدس

صحيفة: السلطة الفلسطينية
صحيفة: السلطة الفلسطينية تساعد إسرائيل على إطفاء حرائق القدس

كشفت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن السلطة الفلسطينية، ساعدت إسرائيل في إطفاء الحرائق التي لا تزال مشتعلة، في جبال مدينة القدس.

وقالت الصحيفة، إن السلطة الفلسطينية عرضت على إسرائيل المساعدة في إخماد حرائق جبال القدس، ووافقت تل أبيب على ذلك.

وأوضحت أن السلطة أرسلت 4 فرق، تتضمن 20 إطفائيا و4 سيارات إطفاء من الضفة الغربية.

وأضافت: ”وصل رجال الإطفاء الفلسطينيون إلى محطة إطفاء بيت شيمش، في القدس الغربية، وبدأوا بالانضمام إلى جهود الإطفاء مع نظرائهم الإسرائيليين“.

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ونوهت إلى ”تنسيق وصول فرق الإطفاء الفلسطينية، من قبل منسق وحدة العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة والإدارة المدنية“.

ووفق الصحيفة، فإن هذه ”المرة الثالثة“ التي تساعد فيها السلطة الفلسطينية، إسرائيل في إخماد حرائق ضخمة.

ففي عام 2010، أرسلت السلطة الفلسطينية، فرق إطفاء للمشاركة في جهود إطفاء الحريق الكبير في منطقة الكرمل.

كما أرسلت في 2016، ثمانية طواقم إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق الكبرى التي اندلعت في منطقة شاعر حجي ومداخل القدس وشمال فلسطين المحتلة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن ”السلطة الفلسطينية تقطع الصلة بين التوترات الأمنية والمأزق السياسي والمساعدات الإنسانية المتبادلة في حالات الطوارئ التي تتطلب تعزيزات بمساعدة رجال الإطفاء والإنقاذ“.

وتابعت: ”في السنوات الأخيرة أقيمت تدريبات إطفاء وإنقاذ مشتركة في إسرائيل لقوات الإطفاء والإنقاذ الفلسطينية؛ لإثراء معرفتهم المهنية بأحداث أكثر تعقيدا، مثل الحرائق الكبيرة وإنقاذ المحاصرين في حوادث الطرق الخطيرة“.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ”إسرائيل تساعد السلطة الفلسطينية في بعض الأحيان على إطفاء الحرائق، داخل مناطق متداخلة السيطرة، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل“.

ولا تزال الحرائق الضخمة مشتعلة منذ ثلاثة أيام، في جبال القدس، حيث فشلت فرق وطائرات الإطفاء الإسرائيلية في إخمادها، لكن السلطات الإسرائيلية سمحت لبعض السكان بالعودة لمنازلهم بعد إخماد عدد كبير من الحرائق.

السلطة الفلسطينية إسرائيل تل أبيب حرائق فرق الإطفاء

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