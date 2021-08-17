هل اللقاحات الحالية تقاوم متحورات كورونا؟.. استشاري يكشف الحقيقة ..فيديو

قال الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة، إن فيروس كورونا مازال موجودا، وعلى الجميع الإسراع من أجل الحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن هناك بعض الدول تتجه لـ توفير جرعة ثالثة لتطعيم مواطنيها ضد كورونا.



وأضاف استشاري طب الحالات الحرجة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، تقديم الإعلامية نانسي نور، أن العالم يواجه مشكلة وهى عدم التوزيع العادل لـ لقاح كورونا، وأن هناك نقاشات بشأن إعطاء اللقاح للمواطنين فى بريطانيا بشكل موسمي.



ولفت استشاري طب الحالات الحرجة، إلى أن هناك معلومات بأن يتم إعطاء لقاح كورونا مع لقاح الإنفلونزا الموسمية.



وأشار إلى أن سلالة دلتا من كورونا سريعة الانتشار، ولذلك ننصح بـ ارتداء الكمامة والتباعد والنظافة وكذلك الحصول على اللقاح.



وكشف عن أنه حتى الآن أغلب اللقاحات تتعامل بشكل فعال مع السلالات التى ظهرت مثل دلتا، وكشف عن أن عدد الوفيات فى بريطانيا قلت بعد حصول عدد كبير من المواطنين على اللقاحات.