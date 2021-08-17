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محافظ الفيوم يؤكد حرص الدولة على توفير اللقاحات لجميع المواطنين .. ويوجه بسرعة تلقي اللقاح للعاملين بالجهاز الإداري والمواطنين للحد من فيروس كورونا

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء
  • محافظ الفيوم يؤكد حرص الدولة على توفير اللقاحات لجميع المواطنين
  • الأنصاري يوجه بسرعة تلقي  لقاح كورونا للعاملين بالجهاز الإداري والمواطنين
  • توفير 40 مركزاً للتسجيل وتلقي اللقاح بشتى أنحاء المحافظة
  • محافظ الفيوم يشدد على تكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

 

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع مسئولي الجهاز التنفيذي، للتأكيد على سرعة التسجيل وتلقي اللقاحات للحد من الإصابة بفيروس كورونا، مشدداً على تكثيف الحملات الدورية للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الوزارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء هاني محمد يوسف مساعد مدير أمن الفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ووكلاء الوزارة، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء مجالس المدن، وجميع ممثلي المصالح الحكومية بالمحافظة.

أشار محافظ الفيوم ـ خلال الاجتماع ـ أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات الخاصة للحد من الإصابة بفيروس كورونا، مناشداً كافة المواطنين بسرعة تلقي اللقاح، موجهاً رؤساء ومسئولي القطاعات الحكومية وأصحاب المنشآت التجارية، بإلزام موظفي تلك المصالح وهذه المنشآت بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد المحافظ، على مسئولي كافة الجهات الحكومية بإعداد بيانات تفصيلية بشأن تلقي موظفي كل جهة للقاح، مع سرعة تسجيل بيانات من لم يتلق اللقاح حتى يتم إدراجه بمنظومة التطعيم باللقاح من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن، لتطعيمهم خلال أسبوعين، لافتاً إلى توفير 40 مركزاً للتسجيل وتلقي اللقاح بشتى أنحاء المحافظة، فضلاً عن 4 مراكز لتلقى اللقاح للراغبين في السفر، موجهاً وكيل وزارة الصحة بزيادة عدد مراكز تلقي اللقاح الخاص بالمسافرين لتخفيف الأعباء عن المراكز العاملة، بجانب توفير مراكز أخرى بمواقف السيارات الكبرى، لتوفير خدمات تلقي اللقاح للعاملين بهذا القطاع من سائقين وموظفين.

وأوضح محافظ الفيوم، أن مراكز التطعيم منتشرة بشتى أنحاء المحافظة للتخفيف عن المواطنين، فضلاً عن مركز تلقي اللقاح بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، موجهاً وكيل وزارة الصحة بتوفير لجان متنقلة بكافة المصالح الحكومية، لتلقي العاملين بها للقاح بواقع يوم لكل مصلحة، مؤكداً على البدء بالجهات التى يتردد عليها الكثير من المواطنين كمكاتب البريد والبنوك والاتصالات.

وأكد محافظ الفيوم، على أنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين بعدم ارتداء الكمامات، بجانب غلق المنشآت التجارية والسياحية والمطاعم والمقاهي، حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أو عدم تلقى العاملين بها للقاح، لافتاً إلى وجود فرق تفتيش من مسئولي الصحة وموظفي ديوان عام المحافظة للمرور على المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية للتأكد من تلقي العاملين بها للطعوم الخاصة بلقاح كورونا.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء المجالس والمدن بتكثيف ومتابعة الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومستلزمات الحماية الشخصية، فضلاً عن الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بساعات العمل المقررة ومواعيد الغلق، مؤكداً على رجال الأزهر والأوقاف والكنيسة بتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بشأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا، والتأكيد على تسجيل المواطنين لتلقى اللقاح، بجانب دور مسئولي التربية والتعليم في نشر التوعية بين الطلاب والمدرسين، فضلاً عن مسئولي الجامعة وطلابها.

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