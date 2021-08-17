عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

القطة المعجزة.. أنقذت حياة صاحبتها العجوز بعد سقوطها في منحدر يبلغ 70 قدما وفشل فرق الإنقاذ

فرق الانقاذ
فرق الانقاذ

احتفلت سيدة عجوز، بقطتها المعجزة التي أنقذت حياتها بعد فشل فرق الإنقاذ في العثور عليها داخل الأدغال، وسط حقل شاسع من الذرة تاهت فيه عن طريق الخطأ. 

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تلقت الشرطة بلاغ عن فقدان سيدة بالغة من العمر 83 عاما من قبل جارها الذي  يبلغ من العمر 38 عاما لتنتقل فرق التفتيش والإنقاذ للبحث عن السيدة داخل أدغال مزرعة في مدينة كورنوال البريطانية، ولكن دون جدوى.

txt

لرقتها.. قطة تحصد 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب

txt

له 4 آذان.. قط نادر يحظي بطلب تبني سيدة من النظرة الأولى

وبعد فشل مهمة الإنقاذ، وجدوا قطة كانت تمتلكها السيدة العجوز تصدر أصوات اعتبروها انذار بمكان السيدة داخل حقول الذرة الكثيفة بالمزرعة.

القطة البطلة

وبمجرد التوجه الى مكان توجه القطة، وجد رجال الإنقاذ السيدة، وقاموا بإستدعاء فرق إضافية من رجال الإطفاء والإسعاف الجوي وفرق الإنقاذ المائي للمنطقة الجنوبية الغربية للبلاد.

وبفضل توجيه القطة لهم، تمكن رجال الإنقاذ من رفع السيدة من المنطقة الضحلة بالحقل ونقلها عبر الإسعاف الجوي الى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة لها مع مراعاة سنها، حيث تقول ادارة المستشفى أن السيدة تنعم بحالة مستقرة نسبيا، ومن المتوقع خروجها من الرعاية في وقت قرب.

وكانت شرطة المدينة قد نشرت في وقت سابق اعلانات في الشوارع للإبلاغ عن السيدة المفقودة والتواصل مع الشرطة على الخط المخصص لتقديم الدعم والمساعدة الممكنة بهدف سرعة إنقاذها.

وكان أحد السكان المحليين أيضا قد إهتدى لمكان السيدة العجوز بسبب توجيهات القطة البطلة بصوتها ولكن رجال الإنقاذ وصلوا الى المكان المحدد بفضل القطة أيضا قبل تواصل الرجل مع الشرطة بدقائق.

الاسعاف الجوي

وكانت السيدة العجوز قد سقطت في منحدر يبلغ عمقه أكثر من 70 قدم داخل حقل الذرة عن طريق الخطأ.

وبعد نجاح عملية الإنقاذ أشاد المواطنون بموقف القطة البطلة وتلقت الأسرة رسائل الثناء والإمتنان للقطة والإطمأنان على صحة السيدة. 

البطلة فرق الإنقاذ الأدغال الذرة حقل

موضوعات متعلقة

نشرة المنوعات.. تسريب نتيجة الثانوية لنجلي نائب بالشرقية وغضب على المواقع.. فضيحة الأمير أندرو تغير في الألقاب الملكية.. وأقرب اقتران لكوكبين على سماء الوطن العربي غدا

الأعظم.. مصر والوطن العربي يترقبان أقرب اقتران لـ عطارد والمريخ غدا

الأقوى من نوعه.. الصين تعلن اكتشاف حفريات لنوع جديد من القوارض

بعد فضيحة الأمير البريطاني أندرو.. تغيرات محتملة في الألقاب الملكية

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

يعودان للحقبة الباروكية.. إعادة بناء قصرين دمرتهما الحرب العالمية الثانية

نشرة المنوعات| اتهام نجل الملكة إليزابيث بالإغتصاب.. ذكاء أطفال فترة كورونا أقل من غيرهم

اختراع مادة الإستانلس ستيل.. ووفاة سمير الإسكندراني.. أحداث بارزة سطرها التاريخ في مثل هذا اليوم

ترشيحاتنا

بشرى لطلاب الثانوية العامة.. انخفاض تنسيق القبول بالجامعات يصل إلى 10 %

القطة المعجزة.. أنقذت حياة صاحبتها العجوز بعد سقوطها في منحدر يبلغ 70 قدما وفشل فرق الإنقاذ

الاتحاد الأوروبي: طالبان انتصرت في أفغانستان.. وعلينا التحدث معها

المركز الثالث بالشعبة الأدبية: فرحتي لا توصف.. وأتمنى الالتحاق بالألسن

مش مستوعبة الموقف.. الثانية "علمي علوم": عرفت النتيجة من مؤتمر وزير التعليم

أعلى حصيلة وفيات منذ مارس الماضي.. فيروس كورونا يعصف بـ بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الثانوية العامة2021 على صدى البلد

تحميل نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد الآن .. اعرف مجموعك

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن التعاقد مع محمد صلاح

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ننشر تفاصيل ما سيعلنه وزير التعليم بعد قليل

لن تتوقعها .. نتائج مفاجئة لنجوم الكرة المصرية فى الثانوية العامة|إكرامي 98%

ليس مصابا.. شوبير يكشف سبب استبعاد رمضان صبحي من مباريات بيراميدز

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الفراخ بالعجين.. وصفات متنوعة لأشهر الشيفات

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

فيديو

فيديو جراف.. العشرة الطيبة.. زوجة تلحق بـ زوجها بعد وفاته بساعة

فيديو جراف.. فيفي عبده تكشف السر وراء شرائها 3 مدافن

فيديو جراف.. السفارة الروسية في كابول تفضح الرئيس الافغاني أشرف غني

فيديو جراف.. الإفراج عن سيارة حسن شاكوش

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: لا تصاحب الجاهل مهما بدل ثيابه

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ