القطة المعجزة.. أنقذت حياة صاحبتها العجوز بعد سقوطها في منحدر يبلغ 70 قدما وفشل فرق الإنقاذ

احتفلت سيدة عجوز، بقطتها المعجزة التي أنقذت حياتها بعد فشل فرق الإنقاذ في العثور عليها داخل الأدغال، وسط حقل شاسع من الذرة تاهت فيه عن طريق الخطأ.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تلقت الشرطة بلاغ عن فقدان سيدة بالغة من العمر 83 عاما من قبل جارها الذي يبلغ من العمر 38 عاما لتنتقل فرق التفتيش والإنقاذ للبحث عن السيدة داخل أدغال مزرعة في مدينة كورنوال البريطانية، ولكن دون جدوى.

وبعد فشل مهمة الإنقاذ، وجدوا قطة كانت تمتلكها السيدة العجوز تصدر أصوات اعتبروها انذار بمكان السيدة داخل حقول الذرة الكثيفة بالمزرعة.

القطة البطلة

وبمجرد التوجه الى مكان توجه القطة، وجد رجال الإنقاذ السيدة، وقاموا بإستدعاء فرق إضافية من رجال الإطفاء والإسعاف الجوي وفرق الإنقاذ المائي للمنطقة الجنوبية الغربية للبلاد.

وبفضل توجيه القطة لهم، تمكن رجال الإنقاذ من رفع السيدة من المنطقة الضحلة بالحقل ونقلها عبر الإسعاف الجوي الى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة لها مع مراعاة سنها، حيث تقول ادارة المستشفى أن السيدة تنعم بحالة مستقرة نسبيا، ومن المتوقع خروجها من الرعاية في وقت قرب.

وكانت شرطة المدينة قد نشرت في وقت سابق اعلانات في الشوارع للإبلاغ عن السيدة المفقودة والتواصل مع الشرطة على الخط المخصص لتقديم الدعم والمساعدة الممكنة بهدف سرعة إنقاذها.

وكان أحد السكان المحليين أيضا قد إهتدى لمكان السيدة العجوز بسبب توجيهات القطة البطلة بصوتها ولكن رجال الإنقاذ وصلوا الى المكان المحدد بفضل القطة أيضا قبل تواصل الرجل مع الشرطة بدقائق.

الاسعاف الجوي

وكانت السيدة العجوز قد سقطت في منحدر يبلغ عمقه أكثر من 70 قدم داخل حقل الذرة عن طريق الخطأ.

وبعد نجاح عملية الإنقاذ أشاد المواطنون بموقف القطة البطلة وتلقت الأسرة رسائل الثناء والإمتنان للقطة والإطمأنان على صحة السيدة.