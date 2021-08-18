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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نهاية أغسطس.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن كيفية إدارة الفرق البحثية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس  2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول كيفية إدارة الفرق البحثية يومى الأحد والاثنين 29-30 أغسطس 2021 من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهراً بنظام الاون لاين . 

 


ونوّه المركز إلى أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

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انتحار طالبة وتسمم أخرى عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية

جدير بالذكر أنه قد عقد وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا هامًا ظهر اليوم أعلن فيه كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ، وظهرت منذ قليل نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد عبر هذا الرابط نتيجة الثانوية العامة .

وجاءت أبرز تصريحات وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة، دفعة الثانوية العامة هذا العام تاريخية ، ولم يحصل أي طالب على الدرجة النهائية ، و نسبة النجاح لنتيجة الثانوية العامة 74%.

تصريحات هامة لوزير التربية والتعليم 

كما قال الوزير إن أوائل الثانوية العامة 47 طالبا وطالبة، اللي جايب 75 % ممتاز ، مشيرا : "الحاصلون على 90 وحتى 95 %  من القسم العلمي 20 ألف طالب و الجامعات مش هتاخد مجاميع زمان، والنظام الجديد نجح في فرز  مستويات الطلاب وتم تحويل 582  طالباً للنيابة العامة بسبب الغش".

وأضاف الوزير أن المدارس الحكومية بالدولة أنجبت أمهر وأفضل الطلاب، وأنه يمكن إعادة فحص الامتحان من خلال رابط إلكتروني سيعلن الأحد  كما لفت إلى أن بدء الدور الثاني لامتحانات الثانوية يوم 4 سبتمبر. 

وأكد وزير التربية والتعليم أنه تم السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في الامتحانات والتعامل معها من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتحويل 582 شخص إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.

وأشار إلى أن النظام الجديد نجح في التقويم وتحقيق فرز مستويات الأداء ويكون بطريقة علمية دقيقة تسمح لوزارة التعليم العالي بالاختيار الأدق للمقاعد في الجامعات، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق كل الطلاب الذين قاموا بتقسيم المواد على سنتين دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم لن يؤثروا على فرص الآخرين أو ينافسوهم على أماكن الجامعات دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين.
ووجه الدكتور طارق شوقي الشكر لجميع العاملين القائمين على هذه الامتحانات لهذا العام.

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