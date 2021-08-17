التأديبية تعاقب مسئولا بـ«التعمير» عن بيع قطعة أرض دون إعادة التسعير

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا ، بمجازاة ه.س رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليه من موافقته علي إعادة تخصيص قطعة الأرض عام ٢٠١٨ بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بإعادة التسعير ، ترتب عليه بيع المتر بسعر ب ١٨٠٠ جنيه التى عدلت الهيئة عنه مما خسر للهيئة مبلغ ٨٤٣ ألف جنيه لمساحة الأرض البالغة ١١ ألف ٧٢٠ متر مربع .

وبرأت المحكمة كلًا من م.ع مدير إدارة متابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، ح.ح سكرتير بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، من التهم المنسوبة اليه .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .



ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، وافق على إعادة تخصيص قطعة الأرض بصياغي البيضة عام ٢٠١٨ ، بالمخالفة لتعليمات الجهاز التنفيذي للمشروعات بعدم التخصيص والطرح إلا بعد إعادة التسعير.

ونسبت للثانية ، وافقت على إعادة تخصيص قطعة الأرض شركة صياغي البيضة ، على الرغم من عدم وجود رد بموافقة من الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بالمخالفة للتعليمات والقانون.

ونسبت للثالث تقاعس عن تنفيذ تأشير رئيس الإدارة المركزية بإحالة الأوراق للمختصين .

وتبين للمحكمة ، أن شركة لصناعة البلاستيك تقدمت باعتذار عن استكمال إجراءات تخصيص قطعة الأرض بمنطقة صباغي البيضا بمدينة كفر الدوار المملوكة للجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التي سبق الموافقة على تخصيصها لتلك الشركة عام ٢٠١٨ ، وتم إلغاء التخصيص ، وتم طرحها من جديد كونها شاغرة .

ثم تقدمت شركة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة) بطلب لحجز تلك القطعة مسددا الرسم المقرر، فوجه رئيس الجهاز التنفيذي خطابًا للمحال الأول يطالبه بالتنبيه نحو عدم طرح هذه القطعة للمستثمرين لحين الانتهاء من دراسة سعرها الحالي ، وفقا لمستجدات السوق وطرحها بسعر جديد .

إلا أن انعقدت لجنة إتاحة الأراضي للمشروعات الصناعية ووافقت على تخصيص قطعة الأرض للشركة دون ورود السعر الجديد الذي يمكن الطرح بناء عليه من الجهاز المنوه عنه بحسبانه الجهة المالكة لقطعة الأرض، مما ترتب عليه التخصيص للشركة بالأسعار القديمة (1800 جنيه للمتر المربع) التي اتخذ الجهاز إجراءات العدول عنها لأي تخصيص جديد لتضحى (1872 جنيها للمتر المربع) على مساحة إجماليه قدرها (11720 متر مربع) مما مثل فارقا في السعر مقداره (843.840 جنيها) خسرته الجهة الإدارية بسبب التخصيص للمستثمر المذكور بالسعر السابق، فنُسب للمحال الأول وباقي المحالين المخالفات .

