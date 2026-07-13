القيادة الأمريكية : فرض الحصار على المواني الإيرانية غدا بتوجيه من الرئيس ترامب

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها ستفرض الحصار على المواني الإيرانية غدا بتوجيه من الرئيس ترامب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن الضربات شملت منظومات الدفاع الجوي، والرادارات الساحلية، ومنصات الصواريخ، وقدرات الطائرات المسيّرة، إضافة إلى الزوارق السريعة التابعة للقوات الإيرانية، وذلك عبر عمليات مشتركة شاركت فيها مقاتلات أمريكية وقطع بحرية وطائرات مسيّرة هجومية، فضلاً عن استخدام مسيرات بحرية هجومية انتحارية للمرة الأولى.

وأكدت القيادة المركزية أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، مشددة على أن إيران لا تملك السيطرة عليه.