طالب ينتحر شنقاً بقنا بعد اخفاقه في الثانوية

لقي طالب بالثانوية العامة مصرعه شنقاً داخل منزله بمركز أبوتشت شمال قنا ، بعدما أخفق في النجاح و الحصول علي مجموع يمكنه من الالتحاق بالجامعة.

تلقي اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بالعثور علي جثة الطالب عبدالله.ع.ر ١٨ عاماً جثة هامدة داخل منزله.

تبين أن الطالب أقدم على و التخلص من حياته بعد فشله في النجاح و الحصول علي مجموع يؤهله للالتحاق بالجامعة .

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.