منصة باكي فاشون هب تضع رواد الأعمال على الطريق الصحيح.. تفاصيل

قالت فرح باكي، رائدة الأعمال ومؤسسة منصة "باكي فاشون هب"، إنها أنشأت منصة "باكي فاشون هب" لتعليم الناس كيفية التسوق، خاصة وأن الكثير لا يستطيع شراء ما يلائمه من الملابس، فالبعض حريص على تناول الملابس السوداء فقط، ولا يقوم بارتداء الكثير من الألوان والتصميمات الأخرى التي تظهر جماله.

وأضافت "فرح باكي"، خلال حوارها مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنها تقدم استشارات لتحسين المظهر، وتقوم باقتراح الملابس الملائمة للمنزل أو العمل، أو بعض الملابس المختلفة، ومن ثم مساعدة هذا الشخص في التسوق من خلال النزول للمول أو الذهاب إلى خياط لتفصيل بعض الملابس، والمساعدة في اختيار القماش، والتصميمات الملائمة للشخص.

وأوضحت "فرح باكي" أن الكثير يهتم بالموضة، ولا يستطيع دراسة هذا الأمر، مشيرة إلى أن المنصة التي أنشأتها تهدف إلى وضع المهتمين بالموضة على الطريق الصحيح، لكي يقوم بإنشاء مشروع بشكل جيد، ومن ثم تحويل لبراند ناجح.

أحلم بتحويل "باكي فاشون هب" لأكبر منصة استشارية في الشرق الأوسط



تمنت فرح باكي، أن تستطيع مساعدة الموهوبين والمهتمين بالموضة في تنفيذ مشروعاتهم، وتحويل منصة "باكي فاشون هب" لأكبر منصة استشارية في الشرق الأوسط.

وأكدت "فرح باكي"، أن رائد الأعمال قد يكون لديه براند جيد، ولكن إذا لم يقوم بتسويقه بشكل جيد، فلن ينجح، ولن يحول مشروع لبراند معروف.

وأشارت "فرح باكي" إلى أنها أنشأت منصة "باكي فاشون هب" لتعليم الناس كل ما يخص الموضة سواء الأحذية أو الملابس من خلال كورسات معينة، وهذا الأمر مهم، خاصة وأن معظم الجامعات لا تحتوي على تخصص في الموضة.